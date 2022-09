CÓRDOBA, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - Luís Fabiano é um ídolo do São Paulo e o tipo de ex-jogador que, quando fala, a torcida para pra ouvir. Fabuloso teve três passagens pelo clube, sempre com Rogério Ceni como goleiro. Ele conta que, naquela época, Ceni já comandava o time mesmo sendo titular da posição. Para ele não há ninguém melhor que Rogério para o cargo.

"Nos treinos, ele ajudava, posicionava e sempre dava a sua opinião para o treinador. Dentro de campo ele comandava o time de lá de trás. A gente já sabia que ele seria técnico porque ele já falava disso. Eu torço para que ele fique muitos anos no São Paulo e conquiste muitos títulos, porque ele conhece a casa", afirma Luis Fabiano.

Terceiro maior artilheiro do clube, com 212 gols, o 'Fabuloso' foi campeão da Sul-Americana pelo time tricolor em 2012 e vê o clube no caminho certo não só para conquistar a taça continental neste ano, mas também seguir levantando troféus nas próximas temporadas.

"Acho que o clube está no caminho da reconstrução. A gente acredita que o São Paulo, em breve, voltará a ser o time que todo mundo conhece e espera. Uma equipe vencedora e organizada, com investimentos e sem dívidas", afirmou.

Por fim, o Fabuloso comemora a volta do São Paulo às decisões. O clube foi campeão paulista no ano passado e está na segunda final de campeonato nesse ano.

"No Paulista, o São Paulo conquistou o título sobre uma grande equipe que é a do Palmeiras. É inimaginável um time como o São Paulo ter ficado tanto tempo sem ganhar", analisa o ex-atleta.

A CAMISA 'PESA'

Campeão da Sul-Americana em 2019, o Independiente Del Valle tenta repetir a maior conquista da história do clube. O velho hábito diz que títulos são decididos nos detalhes e Luís Fabiano aponta que a tradição é um deles. A camisa tricampeã Mundial e da Libertadores pesa a favor:

Com a grandeza do São Paulo ao chegar às finais, a tendência é sempre ganhar. Com certeza está muito próximo do título"