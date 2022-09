RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O relógio já passava das 4 horas da manhã na luxuosa boate R3 Club Lounge, em Tóquio, no Japão, quando seguranças mandaram abrir caminho para uma visita especial no camarote do astro norte-americano do boxe Floyd Mayweather. A aguardada pessoa era um brasileiro, natural de Mogi das Cruzes (SP) e criado em Mogi Guaçu (SP), que com sua arte presenteou o esportista com um tênis customizado e avaliado por ele em nada menos do que US$ 40 mil (cerca de R$ 213 mil).

Sancler Julio de Paula, conhecido artisticamente como Sancler Graffit, se notabilizou por produzir tais calçados ?oficialmente chamados de "sneakers"? e, atualmente, tem eu seu portfólio criações para estrelas do futebol, da NBA, do UFC, de Hollywood, da música, entre outros.

Os tênis específicos para Floyd Mayweather contêm folhas de ouro de 24 quilates, além de pinturas em estilo grafite com referências à carreira do boxeador e à sua equipe, chamada de "The Money Team". O modelo escolhido foi um dos mais raros da linha "Air Jordan 6", da Nike.

"A segurança do The Money Team já estava avisada, então eles abriram o VIP Lounge do Mayweather e eu fui o único que entrou ali. Ele estava com a galera dele, alguns rappers, com o dono do Club... Na hora Mayweather estava no celular resolvendo algum 'B.O.', meio estressado [risos], mas eu pensei que só de entrar ali e ele tirar foto com o tênis, eu estaria feliz. Aí o pessoal tirou umas fotos e ele fez um sinal com o dedo, como se tivesse pedindo que eu esperasse um minuto. Aí eu fui sair, e ele me puxou pela blusa literalmente, me chamando de volta [risos]", disse à reportagem, complementando:

"Aí ele terminou tudo e foi maior gente boa, precisava ver a cara dele. Ele ficou muito louco [risos]. Aí mostrei os detalhes em ouro, e ele perguntou: 'Gold?'. Quando disse que sim, ele sorriu e mostrou a mão para me cumprimentar".

O trabalho impressionou não só Floyd Mayweather como também o empresário do boxeador, que encantado com a arte do brasileiro encomendou logo três pares de tênis ao preço de US$ 20 mil cada (cerca de R$ 106 mil).

"Ele [empresário do Mayweather] é colecionador de sneakers, usa um par por dia", detalhou Sancler.

A luta de Mayweather no Japão aconteceu no último sábado (25), em Saitama, onde ele nocauteou no segundo round o japonês Mikuru Asakura, que é originalmente lutador de MMA. Aposentado, o americano tem feito duelos de exibição pelo mundo.

CUIDADOS ESPECIAIS COM OURO E 36 HORAS SEM DORMIR

A produção do tênis de Floyd Mayweather contou com cuidados especiais e um sacrifício físico de Sancler Graffit. Por possuir elementos delicados, incluindo as folhas em ouro, o artista brasileiro tomou uma série de medidas.

"Para aplicar toda a parte dourada tem que desligar o ar-condicionado e eu preciso ficar sozinho no estúdio. Qualquer coisa despedaça. Vou aplicando por camada, com verniz própria...", explicou.

Da informação de que teria a possibilidade de entregar o tênis para o processo de produção, o tempo foi curto, o que fez com que Sancler ficasse 36 horas acordado até a arte ficar pronta.

IRONIA DO DESTINO, SANCLER FOI PARA O JAPÃO LUTAR BOXE

Desde 2005 morando no Japão, Sancler "Graffit" se especializou em pintura acrílica e ganhou notoriedade ao customizar calçados para personalidades do esporte, do cinema, da música e da moda. O que muitos não sabem, porém, é que sua ida ao país oriental tinha outro objetivo inicial: a sua carreira no boxe, justamente o esporte do ídolo Floyd Mayweather.

"Na época vim lutar boxe. Eu já tinha oficina no Brasil, mas vim tentar carreira de luta. Foi a oportunidade que surgiu, mas tive uns contratempos e fui trabalhar em fábricas até conseguir montar minha primeira oficina por aqui", explica.

Quis o destino que após tanto esforço e dedicação para alcançar o reconhecimento com sua arte, Sancler Graffit conseguisse, anos depois, presentear justamente um ícone do esporte que é apaixonado.

"Eu estava aqui em casa ansioso com o negócio, nem estava acreditando. Eu sou ex-boxeador também. Tenho uma lista de pessoas que admiro e que gostaria que tivessem minha arte, e o Mayweather era uma delas", explicou.

ZICO, CASEMIRO, WHINDERSSON, ENTRE OUTROS TAMBÉM POSSUEM TÊNIS

Unindo seu talento com muita perseverança e dedicação, Sancler Graffit focou na arte e passou a se inscrever em concursos no Japão, até que a partir de 2019 a "chave virou" e ele começou a ser reconhecido pelo seu trabalho.

Além de Mayweather, Sancler Graffit possui uma lista de peso de astros mundiais dos mais variados segmentos. Anteriormente, o artista já havia customizado tênis para Zico, ídolo do Flamengo; para o volante Casemiro, da seleção brasileira e do Real Madrid; para os lutadores Anderson Silva, Deiveson Figueiredo e Poliana Botelho, do UFC; para a skatista brasileira Yndiara Asp, que participou da Olimpíada de Tóquio; para o ex-jogador da NBA, Muggsy Bogues; para o ator norte-americano Michael Beach, famoso por atuar no filme "Aquaman", entre outros.

Celebridades da indústria da moda também estão em seu portfólio, casos do estilista Chris Lavish e do editor de moda da Vogue Magazine, Sr. Morty. Na música, o rapper americano Sauce Walka é mais um que está no currículo. Recentemente também entregou sneakers para o humorista brasileiro Whindersson Nunes.

Atualmente, Sancler tem participado de exposições renomadas do segmento. Em 2019, por exemplo, ele esteve na "Sneaker Con", em Osaka (JAP). Meses depois, lançou sua arte da pintura na renomada joalheria Trax, do ator Maksud Agadjani, em Nova York (EUA).

Em junho do ano passado, o paulista apresentou suas pinturas acrílicas e foi o único brasileiro na 19ª edição da Mostra Zen no Museu Metropolitano de Arte de Tóquio. Em agosto, exibiu seus tênis personalizados na Yokohama Civic Art Gallery. Após o evento foi nomeado Embaixador Internacional da Arte Zen.

Em outubro, mais dois prêmios: da exposição Zen Ten Ar, No Momas (JAP), e como "Melhor Artista Brasileiro no Mundo", no evento "Melhor do Brasil no Mundo", no Palácio de Kensington, em Londres (ING).

INFÂNCIA COLHENDO ALGODÃO

O talento de Sancler Graffit foi despertado desde pequeno desenhando com lápis e papel, mas antes de se estabilizar na carreira teve uma infância humilde colhendo algodão. E foi justamente na roça que uma ironia lhe serviu de combustível.

"Naquela época eu já fazia uns quadrinhos e dizia que quando estivesse com 18 anos queria ser o melhor pelo menos do meu bairro. E aí outro dia o cara me deu um 'pedala' me ironizando e dizendo: 'para de sonhar, neguinho!'. Ele nem sabe, mas depois daquilo ali, ele me deu o combustível que eu precisava. Nunca mais esqueci", recorda.

Aos 14 anos, realizou sua primeira exposição de quadros na escola municipal Almerinda Rodrigues, onde guarda com gratidão o nome da sua então professora de Educação Artística:

"A professora Rosely que me apoiou. Gosto sempre de citar o nome dela. Foi ela quem me levou nos primeiros museus e me abriu os olhos para a arte".

Outras pessoas importantes na sua vida e que Sancler gosta de citar são seu empresário Éber Toyohashi, seu amigo Reinaldo, sua esposa Ana Paula e seus filhos Sebastian, Antony e Tyson.

ANDERSON SILVA ABRIU PORTAS

Em 2020, o brasileiro Anderson Silva foi a primeira personalidade a ser agraciada com tênis customizados. E isso aconteceu graças à "cara de pau" de Sancler, que é fã incondicional do lutador e procurou Kalyl, um dos filhos do astro.

"Sou fã número 1 dele. O admiro desde o Pride [evento que precedeu ao UFC]. Entrei em contato com o Kalyl e ele me ajudou. Quando entregou, na mesma hora o Anderson pegou meu número e mandou vídeos, áudios... Não acreditei. Ficou feliz de verdade. Disse que ia colocar junto com os troféus dele na instante", revela o artista, complementando:

"Hoje somos amigos, foi o maior prêmio para mim. Dinheiro nenhum paga isso daí. Ganhei um amigo, além de ser fã do cara. Valeu mais que tudo".

QUER ENTREGAR TÊNIS PARA MANO BROWN E MARCOS MION

Sancler é eclético quando o assunto é música. Vai do samba ao rock, mas pela origem e por toda a cultura que envolve seu trabalho, também foi fortemente influenciado pelo rap. E como não poderia deixar de ser, é fã do grupo Racionais MC's. Por isso, um de seus sonhos é presentear o líder Mano Brown, algo que já está encaminhado para acontecer assim que ele estiver no Brasil.

Outro artista que Sancler Graffit deseja presentear é o apresentador Marcos Mion, da TV Globo, um grande "sneakerhead" [colecionador e fã de tênis].

"Ele é o maior sneakerhead do Brasil. Ele mudou muito o cenário sneaker por aí mostrando a cultura, as pessoas estão se interessando... Está sendo uma peça-chave no Brasil nesse mundo", elogiou.

PROJETOS NO BRASIL

Com cada vez mais visibilidade, Sancler Graffit tem sido procurado para projetos no Brasil. Duas marcas importantes, que o artista preferiu ainda não revelar, negociam trabalhos. O brasileiro também tem elaborado um projeto de cunho social com o cantor Tony Garrido, com quem construiu um laço de amizade após passagem do músico pelo Japão, onde também foi presenteado com sneakers e, em troca, convidou Sancler para pintar uma tela durante seu show no Brazilian Day.