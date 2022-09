SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As férias acabaram nesta semana para os jogadores da NBA. Todos os times iniciaram os treinamentos e já têm data marcada para voltar às quadras. O Golden State Warriors, atual campeão da liga, abre a pré-temporada. O adversário será o Washington Wizards, na Saitama Super Arena, em Tóquio. Jogando fora dos Estados Unidos pela primeira vez em cinco anos, os Warriors aproveitaram a oportunidade para conhecer mais sobre a cultura japonesa.

O clima de descontração tomou conta e um dos grandes astros do basquete na atualidade, Stephen Curry até se aventurou em outro esporte: o sumô.

O atual MVP das Finais da NBA encarou ninguém menos que Hakuho, considerado o maior nome da história do sumô. O ex-lutador de 37 anos está aposentado desde o ano passado e coleciona recordes no esporte. Curry bem que tentou, mas não conseguiu mover Hakuho. "É toda a força que tenho", disse o armador

Klay Thompson foi outro astro dos Warriors malsucedido na tarefa. O outro splash brother também aceitou a 'derrota' em tom descontraído. "Não consigo, ele é forte demais", brincou o ala-armador.

Outra visita especial no treino do Golden State foi o cantor SUGA, da banda BTS. O astro do k-pop já havia dado indícios de um possível encontro com o time, após tuitar uma imagem com a camisa dos Warriors nesta semana. SUGA posou para fotos com Curry, Thompson, Draymond Green e Andre Iguodala. O cantor vai assistir às partidas de pré-temporada em Tóquio.

Não é a primeira vez que o time da Califórnia se conecta com o mundo do k-pop. Andrew Wiggins, eleito para o All-Star Game pela primeira vez na temporada passada, deve parte da conquista aos fãs da música coreana. O cantor BamBam fez elogios ao atleta canadense em post no Twitter, atraindo milhares de votos para sua participação no Jogo das Estrelas.

Golden State Warriors e Washington Wizards têm dois jogos marcados no Japão. O primeiro é nesta sexta-feira (30), às 7h (horário de Brasília). O outro é na madrugada de sábado para domingo (02), às 2h. A iniciativa de levar a pré-temporada para o Japão faz parte do projeto da NBA de expandir a marca globalmente. Além de ter os atuais campeões como atração, os Wizards contam com Rui Hachimura, japonês com mais jogos na história da liga.