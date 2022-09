SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em pleno Mineirão, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e deu mais um passo importantíssimo rumo ao título. Com o empate do Inter em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, as chances de taça da equipe comandada por Abel Ferreira subiram para 95,6%. O estudo que aponta esta probabilidade é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Fluminense, vice-líder, e o Inter, terceiro colocado, aparecem com 2,7% e 1,3% de chance de título, respectivamente. O time paulista lidera o campeonato nacional com 60 pontos, o Fluminense tem 51 e o ti time colorado 50. O clube tricolor das Laranjeiras também venceu na rodada: goleada sobre o Juventude por 4 a 0, no Maracanã.

Na parte de baixo da tabela a disputa segue bem acirrada. O Fortaleza venceu o Flamengo por 3 a 2, de virada, e conseguiu respirar ?a chance de queda para a Série B é de apenas 5,6%.

Já Coritiba (15º), Ceará (16º), Cuiabá (17º) e Avaí (18º) têm pontuações bem próximas e devem seguir nessa briga até o final da competição.

De acordo com o estudo, o Coritiba tem 41% de chance de queda, o clube alvinegro cearense aparece com 30,9%, o time auriverde tem 39,9% e o clube catarinense tem 72,1%.

Atlético-GO (19º) e Juventude (20º) são os dois times com maior risco de queda. O clube goiano, que perdeu os últimos cinco jogos no Brasileiro, tem 98,4% de chance jogar a segunda divisão no ano que vem, e o Juventude pode ser rebaixado matematicamente nas próximas rodadas com 99,61%.