RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedora do Fluminense, a pequena Clara, de 8 anos, viveu uma noite especial no Maracanã, nesta quarta-feira (28). Ela entrou em campo com o ídolo Germán Cano, ganhou um boneco novo do camisa 14 e pôde acompanhar de perto a goleada sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

No início da semana, Marcelo Pimenta, pai de Clara, havia relatado em redes sociais que a menina levou o boneco de Cano para a escola, mas que meninos mais velhos "pegaram, arrastaram pelo gramado da escola, chutaram e rasgaram o brinquedo".

A história chegou ao conhecimento do camisa 14, que se sensibilizou e, além de enviar um vídeo para a torcedora mirim, a convidou para ir ao Maracanã. O argentino abriu o placar no triunfo por 4 a 0.

"Quero agradecer pelo carinho e acolhimento do Fluminense. Recebemos muitas mensagens de apoio nas redes. Um ou outro não entendeu o objetivo do meu desabafo, mas, na maioria das vezes, fomos acolhidos. Estar aqui é a realização de um sonho. Isso representa muito porque a Clara ficou muito sentida. A escola até queria dar um outro boneco, consertá-lo? Mas a gente não quis, porque ele traria recordações do que ocorreu. Esse momento proporcionado pelo Fluminense faz com que ela esqueça aquela situação horrível e a transforme num sonho", disse Marcelo Pimenta, ao site oficial do time tricolor.

Em nova postagem nas redes sociais, ele mostrou a filha ao lado do jogador e agradeceu o acolhimento: "Ontem não foi só mais um jogo que assistimos. Não foi só mais um boneco que Clara ganhou. Ontem fomos presenteados com acolhimento, carinho, respeito e solidariedade".

Com o gol sobre o Juventude, o atacante chegou a 34 gols na temporada e igualou o ano mais goleador de Fred com a camisa do Fluminense, em 2011.

"Para mim, é um orgulho muito grande. A a gente trabalha cada dia mais para conseguir um legado importante no Fluminense. Estou muito feliz pelo presente", disse, ao Premiere.

O jogador com mais gols em um ano pelo Tricolor é Magno Alves, que balançou a rede 39 vezes em 2002. Washington, com 37 em 2008, e Fred, com 34 em 2011, completam o pódio.

