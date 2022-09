BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fundado em junho de 2022, o North Esporte Clube tem na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro - que é equivalente à terceira divisão local - a primeira disputa oficial de sua história. O clube de Montes Claros, cidade localizada no Norte de Minas Gerais, tem como estrela de seu elenco o atacante Jorge Henrique, que atuou por clubes como Corinthians e Botafogo. O veterano de 40 anos é um dos goleadores da competição. Embora tenha aproximadamente somente quatro meses de fundação, o North Esporte já recebeu uma das punições mais pesadas do futebol brasileiro por causa de homofobia e perdeu três pontos

Dono da 3ª melhor campanha da primeira fase da Segundona mineira, o North Esporte conquistou 16 pontos em 21 possíveis, o que lhe garantiu uma das vagas diretas nas quartas de final do torneio. No entanto, no triunfo por 1 a 0 sobre o Contagem, no estádio José Maria Melo, em Montes Claros, pela 5ª rodada, um caso de homofobia por parte da torcida local foi registrada na súmula da partida.

A punição foi aplicada pela 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) na segunda-feira (26), levando em consideração o que estava relatado na súmula da partida, da árbitra Francielly Fernanda Lima de Castro, e o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê que punições por atos discriminatórios em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou com deficiência.

"Informo que, aos 51 minutos do segundo tempo, torcedores não identificados da equipe do North Esporte Clube, que se encontravam atrás do gol da equipe do Contagem Esporte Clube, proferiram em direção ao goleiro do Contagem, Sr. Marlon Reis Alves Mota, os seguintes gritos: "viado, viado, viado", relatou a árbitra Francielly Fernanda, da partida disputada no dia 3 de setembro e que teve 1.564 pagantes.

A punição tem efeito imediato após a publicação, o que impacta na realização das oitavas de final da Segunda Divisão. Com 13 pontos ao invés dos 16 conquistados dentro de campo, o North Esporte perderia a vaga direta entre os oito finalistas do torneio, dando lugar ao América, de Teófilo Otoni, que disputa com o Atlético, de Três Corações, um lugar nas quartas de final. No entanto, o clube do Norte de Minas já conseguiu efeito suspenso e um novo julgamento será marcado.

Vai caber ao Pleno do TJD-MG decidir se a punição de três pontos será mantida ao Nort Esporte, mas ainda não existe uma data para esse novo julgamento. Enquanto isso, a competição segue normalmente. Neste sábado, por exemplo, o América (TO) recebe o Atlético (TC), às 15h, no estádio Nassiri Mattar, em Teófilo Otoni. O time da casa venceu na ida por 1 a 0 e pode empatar para avançar de fase.

Caso a punição seja mantida, a Diretoria de Competições da Federação Mineira de Futebol terá um grande problema para resolver. Já o North Esporte ainda poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) caso tenha uma punição desfavorável. Além da perda dos três pontos, a equipe de Montes Claros também foi multada em R$ 600.