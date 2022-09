SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR enfrenta o Juventude neste sábado (1º), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro desafia um incômodo jejum contra o lanterna, pois não vence há quase um mês.

O último triunfo do Furacão aconteceu no dia 3 de outubro, contra o Fluminense. Depois disso, o time de Luiz Felipe Scolari empatou com Avaí e Cuiabá e perdeu para o Santos. Nesse período, também houve a classificação para a final da Libertadores com um empate por 2 a 2 diante do Palmeiras.

Com 44 pontos, o Athletico-PR ocupa a sexta colocação e ainda tem uma boa gordura para se manter na zona de classificação para a Libertadores. Ao mesmo tempo, a equipe paranaense também tem chance de ganhar duas posições nesta rodada.

Para esse confronto, o técnico Luiz Felipe Scolari terá o retorno do atacante Canobbio, que estava defendendo a seleção uruguaia, e do lateral Pedrinho, que cumpriu suspensão automática. O desfalque da vez é o meio-campista Alex Santana, suspenso.

O Athletico-PR deve ter a seguinte escalação: Bento; Khellven, Nico Hernández, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Hugo Moura; Canobbio, Terans e Vitinho; Pablo.

Do outro lado, o Juventude vem fazendo uma campanha em direção ao rebaixamento. A equipe gaúcha tem 19 pontos e está 12 atrás do Ceará, que é o primeiro time fora da zona da degola.

O Juventude entrará em campo com o seguinte time: Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda, Nogueira; Rodrigo Soares, Élton, Jádson, Chico e Capixaba; Felipe Pires e Isidro Pitta.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (1º)

Juiz: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Furacão Live e Twitch