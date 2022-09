SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Goiás e Fortaleza se enfrentam neste sábado (1º), às 19h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo envolve times que estão em alta e entre as melhores campanhas do segundo turno.

Com 37 pontos, o Goiás ocupa a 11ª colocação. O time esmeraldino vem de derrota para o Botafogo em casa e, agora, busca recuperação para não perder o embalo. Antes desse tropeço, a equipe dirigida por Jair Ventura estava invicta há seis partidas.

Com possibilidade de ganhar até quatro posições na tabela de classificação, o Goiás tem um importante reforço. O centroavante Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileiro com 15 gols, está de volta ao time após cumprir suspensão automática.

Com isso, o Goiás terá a seguinte escalação para encarar o Fortaleza: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Matheus Sales e Marquinhos Gabriel; Renato Júnior (Dadá Belmonte), Pedro Raul e Diego.

Do outro lado, o Fortaleza vem de uma emocionante vitória sobre o Flamengo por 3 a 2. Dono da terceira melhor campanha do returno, o time cearense está em 14º lugar, com 34 pontos. Um triunfo pode fazer o Leão do Pici ganhar ate cinco posições.

A novidade no elenco que viajou a Goiânia é a volta do volante Zé Welison. O Fortaleza entrará em campo com a seguinte formação: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benevenuto, Capixaba; Sasha, Caio Alexandre, Zé Welison; Moisés, Thiago Galhardo e Pedro Rocha.

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (1º)

Juiz: Raphael Claus (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Transmissão: Premiere