SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com os resultados da 29ª rodada, fechada justamente com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, o Palmeiras abriu dez pontos de vantagem para o vice-líder Internacional e chegou a 98% de chance de título. Agora, o time alviverde paulista se prepara para receber o Coritiba nesta quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Esse número [chance de título] se deve principalmente à derrota do Fluminense. Mesmo com a vitória do Internacional, que manteve a diferença para o Palmeiras, há agora uma rodada a menos para reduzir a diferença", explicou à reportagem Gilcione Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De acordo com os cálculos da UFMG, diante da situação atual, o Palmeiras começa a ter chance residual de título já na rodada 32, na casa de 0,002%. Mas para isso acontecer, precisaria de uma combinação única de resultados, como vencer os três próximos jogos e seus concorrentes mais próximos perderem suas disputas.

Caso faça sua parte, o Palmeiras chegaria a 72 pontos ao final da rodada 32. E poderia comemorar o título antecipado se nenhum adversário chegasse a 54 pontos (no momento Inter tem 53, Fluminense soma 51 e Corinthians possui 51).

Nas três próximas rodadas o Palmeiras enfrenta o Coritiba, em casa, o Atlético-GO, em Goiânia, e o São Paulo, no Allianz Parque. A chance matemática de título existe, mas é bem improvável. Mas depois, as possibilidades começam a aumentar.

A partir da rodada 33, as chances ficam mais palpáveis, com 7,4%. Sobem para 31,9%, na 34. E começam a se tornar grandes a partir da 35ª rodada, com 65,2%.

A partir da 36ª rodada, as chances são de quase 84%, e se tornam quase garantidas na 38%, com 97,7%.

Três clubes detêm o recorde de antecedência de conquista de título no Brasileiro de pontos corridos. O São Paulo de 2007, o Cruzeiro de 2013 e o Flamengo de 2019 foram campeões nas rodadas 34 de tais campeonatos.

PROBABILIDADES DE TÍTULO DO PALMEIRAS POR RODADA

32 - 0,002%

33 - 7,4%

34 - 31,9%

35 - 65,2%

36 - 83,8%

37 - 94,1%

38 - 97,7%

CHANCES DE CONQUISTA DE CADA EQUIPE *

Palmeiras - 98%

Internacional - 1,2%

Fluminense - 0,5%

Corinthians - 0,17%

Flamengo - 0,06%

Athletico-PR - 0,017%

*Os demais clubes não têm mais chances de conquista

ESCALAÇÕES

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Zé Rafael nesta quinta-feira, suspenso após ter sido expulso contra o Botafogo. O próprio comandante também é desfalque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, quem volta a ficar à disposição é Murilo, recuperado de virose.

Uma possível escalação inicial do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

O Coritiba, por sua vez, deve ser desfalcado por Robinho, Guillermo e Adrián Martínez, todos no departamento médico. Em compensação, o técnico Guto Ferreira poderá contar com Jhon Chancellor, de volta após servir a seleção venezuelana.

Uma possível escalação inicial do time paranaense tem: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Boschilia; Warley, Fabrício Daniel e Alef Manga.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (6)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Premiere