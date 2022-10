SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com nove vitórias e seis empates, o Palmeiras ainda não perdeu como visitante no Brasileiro e está a quatro partidas de se tornar o primeiro time a terminar uma edição do torneio invicto atuando fora de casa ?já detém a marca de 17 jogos invictos atuando longe de seus domínios ao somar partidas da edição passada. Na segunda-feira (3), a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Nilton Santos, reforçou a força da equipe alviverde.

Atlético-GO (na 31ª rodada), Athletico-PR (34ª), Cuiabá (36ª) e Internacional (38ª e última partida do torneio) são as equipes que ainda podem impedir este feito do clube, que perdeu apenas duas vezes no campeonato, ambas dentro de casa (para Ceará e Athletico-PR).

Os 33 pontos conquistados garantiriam ao time, caso não tivesse feito nenhum ponto no Allianz Parque, a 15ª posição, à frente de Coritiba, Ceará, Cuiabá, Avaí, Atlético-GO e do lanterna Juventude, que soma apenas 19 pontos. Para efeito de comparação, os rivais Santos e São Paulo somaram, contando jogos como mandante e visitante, 37 pontos.

No campeonato, o Palmeiras chegou ao 72% de aproveitamento. Desde 2006, quando o torneio passou a contar com 20 times, apenas uma equipe obteve um rendimento superior a este: o Flamengo de 2019, que bateu a casa dos 78,9%. O time rubro-negro, naquela ocasião, somou 90 pontos, número que a equipe paulistana só alcançará apenas se vencer todos os nove duelos que ainda restam na atual edição do Nacional.

Nas últimas duas vezes que levantou a taça do Brasileiro, em 2016 e 2018, o Palmeiras bateu a casa dos 70% de aproveitamento, ficando atrás do Corinthians de 2015, que alcançou 71%, e do Atlético-MG, que obteve 73,7% no ano passado. Ou seja, caso o rendimento atual seja mantido, o Verdão ultrapassará o rival paulista ao assumir o terceiro melhor aproveitamento da história dos pontos corridos e ainda tem chances de deixar o Galo de 2021 para trás.

"Aqui no Brasil, não se deixem enganar pelo que vocês leem. Nós ganhamos os jogos antes de os fazermos. Só sei uma maneira de ganhar: dentro do campo. Não vamos mudar uma vírgula do nosso pensamento. Temos nove finais pela frente", comentou o técnico Abel Ferreira na coletiva, após a vitória de ontem sobre o Botafogo.

RECORDES HISTÓRICOS

Os 15 jogos deste ano, somados com os últimos dois de 2021, ainda garantiram ao time o recorde na era dos pontos corridos com 17 jogos de invencibilidade. Anteriormente, a maior sequência também era do time alviverde, quando ficou 16 duelos sem perder longe de casa entre 2018 e 2019.

Na história geral do Brasileirão, o time ainda está no quarto posto deste critério, atrás apenas do São Paulo (com 28 jogos, entre 1974 e 1976), do Vasco (25, entre 1976 e 1978) e do Botafogo (com 22, entre de 1976 e 1979).