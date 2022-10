SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo teve uma boa atuação na vitória do Real Madrid, nesta quarta-feira (5), contra o Shakhtar Donetsk. O "Rayo" abriu o placar no triunfo por 2 a 1 e ajudou o clube merengue a manter o 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões.

Após o jogo, o atacante conversou com a "TNT Sports" e teve um momento sincero. Para ele, a vaga na Copa do Mundo com a seleção brasileira está quase garantida.

"Um pouquinho [me sinto na Copa]. Eu tenho que confessar que é um pouquinho. Tenho muita possibilidade de estar. Não posso faltar com humildade, mas é pelo trabalho que venho fazendo. Jogar no Real Madrid também é importante. Mas eu preciso seguir fazendo meu trabalho", afirmou Rodrygo.

Em seguida, o jogador lamentou o fato de não estar no álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo. A editora Panini colocou apenas 18 jogadores da seleção. Tite poderá convocar para o Qatar 26 nomes.

"Eu também [fiquei chateado], tinha que estar [no álbum]", brincou o jogador de 21 anos.