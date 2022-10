SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL) - O primeiro Mundial de Judô do ciclo olímpico para os Jogos de Paris começou nesta quarta-feira (5), em Tashkent, capital do Uzbequistão, com o sorteio das chaves. O Brasil estreia na madrugada desta quinta-feira (6), a partir das 2h30 (horário de Brasília), na fase classificatória da competição individual. Quem avançar luta por medalha a partir das 9h. As disputas terão transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil. Confira ao final do texto a programação completa.

O Mundial reunirá 571 atletas de 82 países até 13 de outubro. Em jogo estão as maiores pontuações ?ouro (2000 pontos), prata (1400) e bronze (1000)? que fazem toda a diferença no ranking, visando a classificação aos Jogos de Paris. A delegação brasileira conta com 19 atletas, entre eles estão a gaúcha Mayra Aguiar, bicampeã mundial e medalhista olímpica. Quem está de volta à disputa é a carioca Rafaela Silva, ouro na Rio 2016, após cumprir dois anos de suspensão por doping. Rafaela coleciona ouro (2013), prata (2011) e bronze (2019) em mundiais. Quem chega em grande fase à competição é Beatriz Souza, atual número 3 do mundo na categoria acima dos 78 quilos. Paulista de Peruíbe, Bia faturou três medalhas nesta temporada: foi campeã foi campeã pan-americana individual e por equipes, prata no Grand Slam de Tel Aviv (Israel) e ouro no Aberto de Riccione (Itália).

No grupo masculino, destaque para o experiente judoca Rafael Silva, o Baby, com dois bronzes olímpicos, e também para outros dois representante do Brasil nos Jogos de Tóquio ano passado: Rafael Buzacarini, Daniel Cargnin e Eric Tabatake (em setembro ele foi bronze no Aberto de Riccione).

O Brasil terá sete estreantes no Mundial, principal competição do circuito da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês). Na equipe feminina, está Jéssica Lima (57kg) ?campeã pan-americana e bronze no Grand Slam de Antalya (Turquia)?, Luana Carvalho (70kg) e Amanda Lima (48kg). No masculino, estão Allan Kuwabara (-60kg), Juscelino Nascimento (+100kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Willian Lima (-66kg).

*

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (06) - peso ligeiro (48kg e 60kg) - a partir das 2h30 (horário de Brasilia)

Feminino: Amanda Lima, na segunda rodada, faz sua estreia contra Abiba Abuzhakynova, do Cazaquistão.

Masculino: Allan Kuwabara enfrenta o britânico Samuel Hall, na primeira luta da área 1.

Sexta (07) - peso meio-leve (52kg e 66kg) - 2h30

Feminino: Larissa Pimenta faz sua luta de estreia na segunda rodada contra Salimata Fofana, da Costa do Marfim

Masculino: Eric Takabatake tem o finlandês Luukas Saha pela frente, enquanto Willian Lima aguarda o resultado de Radu Izvoreanu (MDA) x Yenislav Gerchev (BUL).

Sábado (08) - peso leve (57kg e 73kg) - 2h

Feminino: Jéssica Lima encara a mongol Ichinkhorloo Munkhtsedev e a campeã olímpica Rafaela Silva estreia diretamente na segunda rodada contra a anfitriã Nilufar Ermaganbetova.

Masculino: Daniel Cargnin luta contra Alexandru Raicu, da Romênia.

Domingo (09) - Peso meio-médio (63kg e 81kg) - 2h

Feminino: Cabeça de chave, Ketleyn Quadros aguarda o resultado de Jing Tang (CHN) x Ariela Sanchez (DOM) e,

Masculino: Guilherme Schimidt -também cabeça de chave- luta contra o vencedor de Antonio Esposito (ITA) x Erdenebayar Batzaya (MGL).

Segunda (10) - peso médio (70kg e 90kg) - 2h

Feminino: Maria Portela estreia na segunda rodada contra Anastassiya Mayakova, do Cazaquistão, e Luana Carvalho encara a francesa Marie-Ève Gahié.

Masculino: Rafael Macedo aguarda resultado de Klen Kaljulaid (EST) x Erlan Sherov (KGZ), enquanto Marcelo Gomes estreia contra o vencedor de Alexis Mathieu (FRA) x Abderahmane Diao (SEN).

Terça (11) - peso meio-pesado (78kg e 100kg) - 3h

Feminino: bicampeã mundial Mayra Aguiar estreia na segunda rodada contra a croata Petrunjela Pavic.

Masculino: Rafael Buzacarini, também na segunda rodada, luta contra o cazeque Islam Bozbayev.

Quarta (12/10) ? Peso pesado (+78kg e +100kg) - 3h

Feminino: Beatriz Souza, já nas oitavas de final, aguarda o resultado de Larisa Ceric (BIH) x Shiyan Xu (CHN)

Masculino: Rafael Silva estreia na segunda rodada contra o vencedor de Marc Deschenes (CAN) x Ruixuan Li (CHN).

Quinta (13) - disputa por equipes - 1h30

Seleção brasileira estreia contra Coreia do Sul. Caso se classifique, enfrentará Israel, Áustria ou Uzbequistão nas quartas de final.