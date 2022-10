SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Cuiabá de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os comandados de Maurício Barbieri superaram um jejum de nove partidas sem vencer, enquanto o clube auriverde segue na zona de rebaixamento.

O Cuiabá abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Deyverson, que cobrou pênalti de Cleiton sobre André Luís, assinado pelo VAR.

O time de Bragança Paulista buscou o empate nos acréscimos, aos 49 minutos, quando Werik Popó aproveitou erro da zaga auriverde e bateu para a rede.

O Red Bull Bragantino voltou mais ofensivo para a segunda etapa, e ampliou o número de tentos aos 14 minutos, quando troca de passes entre Helinho e Lucas Evangelista levou a bola até Artur, que bateu da área para o fundo da rede.

O time de Bragança Paulista encerrou a partida somando 38 pontos, e subiu à 14ª posição -o que pode mudar até o final da rodada. O Cuiabá continuou com 30 pontos, em 17º.

O próximo compromisso do Red Bull Bragantino é contra o Coritiba, no domingo (9), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Cuiabá, por sua vez, enfrenta o Flamengo na Arena Pantanal, em CUiabá (MT), no sábado (8).

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Natan e Ramon (Jadsom Silva); Raul, Lucas Evangelista e Hyoran (Eric Ramires); Artur (Kevin), Werik Popó (Carlos Eduardo) e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri

CUIABÁ

João Carlos; Daniel Guedes (Osorio), Alan Empereur, Joaquim Henrique e Igor Cariús (João Lucas); Camilo (Marcão Silva), Denilson e Pepê; Valdivia (Gabriel Pirani), André Luís (Gustavo Nescau) e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Pepê, Denilson e Gustavo Nescau (CUI); Aderlan e Helinho (RED)

Gols: Deyverson (CUI), aos 33', e Werik Popó (RED),aos 49'/1ºT; Artur (RED), 14'/2ºT