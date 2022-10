SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mesmo com contrato até a temporada 2024/25 com o Los Angeles Lakers, LeBron James já planeja permanecer ligado à NBA após sua aposentadoria como jogador. Isso porque, o atleta 'cobrou' Adam Silver, comissário da liga, para que consiga ser dono de uma franquia em Las Vegas.

A declaração foi feita após a derrota do Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns, por 119 a 115, em partida da pré-temporada disputada na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O astro se derreteu pelos fãs da cidade.

"Las Vegas tem a melhor base de fãs do mundo. Eu adoraria trazer um time para cá. Seria incrível. Eu quero um time aqui, Adam. Obrigado", disse o jogador.

No passado, LeBron já havia demonstrado o desejo de ter uma franquia em Las Vegas, mas Adam Silver negou a possibilidade no momento. Mesmo assim, o comissário não escondeu que a cidade é um dos alvos, juntamente com Seattle, para receber uma equipe quando a liga for expandida.

Ser dono de um time não seria nenhuma novidade para LeBron James. O astro da NBA é dono minoritário do Boston Red Sox, da MLB, e do Liverpool. Recentemente, o atleta tem sido ligado a uma compra do Milan, da Itália.

Ter um time de basquete em Las Vegas não seria nenhuma novidade. Isso porque, a WNBA [liga de basquete feminina] conta com o Las Vegas Aces. A cidade também tem um representante na NFL [Las Vegas Raiders] e no hóquei no gelo [Vegas Golden Knights].