SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jogador alemão de handebol Lucas Krzikalla, 28 anos, assumiu ser homossexual e se tornou o primeiro atleta de uma equipe a revelar que é gay em uma das quatro principais ligas profissionais da Alemanha.

Krzikalla fez o anúncio em entrevista ao jornal alemão Welt Am Sonntag e recebeu muitas mensagens de apoio.

"Estou feliz, muito animado e livre. Não esperava tanto incentivo", disse ao jornal.

O SC DHfK Leipzig, clube do atleta, divulgou um novo card do jogador, com o nome dele e o número da camisa pintados com as cores do arco-íris.

"Uma amiga me disse que um garoto de seu círculo de amigos se assumiu para sua família depois que leu sobre o meu anúncio", disse o atleta.

Após se assumir homossexual, Krzikalla postou uma foto com seu namorado, Chris Gross. Ele colocou um emoji de coração na legenda da publicação.