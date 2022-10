SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lionel Messi, um dos maiores ídolos da história do futebol mundial e da seleção argentina, anunciou que a Copa do Mundo do Qatar será a última de sua carreira. Em entrevista ao jornalista argentino Sebastián Vignolo, em uma série no Star + (serviço de streaming), o jogador de 35 também falou sobre as chances de título da Argentina neste Mundial.

"Não sei se somos os grandes candidatos [a ganhar a Copa do Mundo], mas a Argentina por si só sempre é candidata pela história, pelo que ela significa. Mais agora, pelo momento que chegamos. Não somos os máximos favoritos, eu acho. Tem outras seleções que estão acima de nós, mas estamos perto", disse Messi.

Logo em seguida, Vignolo questionou se esse seria a última Copa de Messi e ele respondeu: "Sim, seguramente sim".

Messi caminha para a sua quinta participação em Copas do Mundo. Sua estreia foi em 2006, depois 2010, 2014 e 2018.

Na Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, México e Estados Unidos, Messi estaria com 39 anos ? o jogador mais velho a disputar o Mundial foi o goleiro El Hadary, do Egito, com 45 anos, 5 meses e 10 dias, na Copa da Rússia.