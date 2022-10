A capital do país recebe a partir desta desta sexta-feira (7) uma das etapas da 24ª edição do ATP Champions Tour, circuito que reúne grandes nomes do tênis mundial. Entre as estrelas confirmadas no Brasília Champions Tour estão o alemão Tommy Haas (ex-número dois do mundo e campeão olímpico nos Jogos de Sidney) e o espanhol David Ferrer (ex-número 3 do mundo e finalista de Roland Garros 2013). A competição ocorrerá na Arena BRB do Estádio Mané Garrincha. Nesta sexta (7) haverá os treinos oficiais, com entrada gratuita .No sábado (8) e domingo (10) ocorrerão as disputas valendo o título. Confira a programação ao final do texto.

Tickets on sale now for our next event in Brasilia, see you there ????????????https://t.co/xoTpPo9k4P pic.twitter.com/iMWEBI6vMs — ATP Champions Tour (@ATPChampions) September 30, 2022

“Vai ser muito legal jogar mais uma vez no Brasil, matar um pouco a saudade. Ter a oportunidade de jogar com e contra esses nomes vai ser incrível, são grandes jogadores e amigos. Nosso país precisa de referências internacionais para inspirar a nova geração de tenistas. O que eu posso dizer é que estou treinando nas últimas semanas e a intensidade vai ser grande", disse André Sá.