A 30ª rodada do Brasileirão finalizou na noite desta quinta-feira com grandes emoções. Tem Palmeiras colocando uma mão na taça, tem luta pela degola e g4. Confira todos os resultados da rodada abaixo.

TERÇA-FEIRA (04)

Juventude 2 x 2 Corinthians - Gols Juventude Pitta e Óscar Ruíz. Gols Corinthians Yuri Alberto e Giuliano

QUARTA-FEIRA (05)

Bragantino 2 x 1 Cuiabá - Gols Bragantino Artur e Popó. Gols Cuiabá Deyverson

Ceará 1 x 1 Goiás - Gol Ceará Mendoza. Gol Goiás Nicolas

Atlético-GO 3 x 2 Fluminense - Gols Atlético-GO Marlon Freitas, Baralhas e Churín. Gols Fluminense Cano e Arias

Athletico-PR 1 x 1 Fortaleza - Gol Athletico-PR Pablo. Gol Fortaleza Thiago Galhardo

Flamengo 0 x 0 Internacional

Santos 1 x 2 Atlético-MG - Gol Santos Marcos Leonardo. Gols Atlético-MG Nacho Fernández e Hulk.

QUINTA-FEIRA (06)

Palmeiras 4 x 0 Coritiba - Gols Breno Lopes, Gustavo Gómez, Rony e Mayke



América-MG 1 x 2 São Paulo - Gol América Aloísio. Gols São Paulo Alisson e Calleri

Avaí 1 x 2 Botafogo - Gol Avaí Bissoli. Gols Botafogo Tiquinho Soares e Víctor Cuesta

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 66 pontos. Logo atrás vem o Internacional (54), Fluminense (51) e fechando o G4 o Corinthians (51). A quinta posição é ocupada pelo Flamengo (49) seguido por Athletico-PR (48), Atlético-MG (46), América-MG (42), Botafogo (40), São Paulo, (40), Fortaleza (38), Bragantino (38), Goiás (38), Santos (37), Ceará (32) e Coritiba (31). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 30 pontos em seguida vem Atlético-GO (28), Avaí (28) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 20 pontos.













