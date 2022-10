SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção feminina de vôlei segue embalada no Mundial. Após vencer a, até então, invicta Itália na última terça-feira (4), as comandadas de José Roberto Guimarães voltaram à quadra nesta quinta-feira (6) e bateram Porto Rico, por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/13 e 25/15. Carol foi o grande destaque da partida, com 16 bolas colocadas no chão do lado adversário. O resultado deixou o Brasil com 17 pontos, dois a menos que as italianas, na vice-liderança da 2ª fase da competição.

Agora, o Brasil volta à quadra na próxima sexta-feira (7), às 15h15 (de Brasília) para enfrentar a Holanda em jogo válida pela 3ª rodada da 2ª fase do Mundial de vôlei.

O primeiro set começou bem para o Brasil com uma sequência de dois pontos. Depois de uma cochilada, as brasileiras viram Porto Rico virar o placar, mas por pouco tempo. Na metade da parcial, uma sequência de saques de Macrís e quatro bloqueios de Carol deixaram as comandadas de José Roberto Guimarães com larga vantagem. O marcador foi fechado em 25/11.

Porto Rico anotou o primeiro ponto do set e essa foi a única vantagem que a seleção da América Central conseguiu ter. Após isso, o Brasil encaixou longas sequências de tentos, raramente interrompidas pelas adversárias, e passeou na parcial. Na reta final, José Roberto rodou o elenco e colocou em quadra atletas menos utilizadas. O resultado final foi um 25/13 a favor das brasileiras.

O terceiro set foi mais um dominado pelo Brasil do começo ao fim. Com o placar a favor e diante de uma seleção adversária inferior no jogo, as brasileiras não relaxaram e mostraram repertório nas jogadas de ataque. Assim como fez na segunda parcial, José Roberto Guimarães aproveitou os pontos finais para rodar a equipe, que fechou a partida com um 25/15.