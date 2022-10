SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo bem abaixo, o Botafogo precisou de apenas dez minutos para virar o confronto sobre o Avaí e ganhar por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (6). Bissoli abriu o placar na Ressacada, mas Cuesta e Tiquinho Soares garantiram a vitória alvinegra na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o time carioca sobe uma posição e chega ao nono lugar, com 40 pontos, apenas dois a menos que o América-MG, que fecha o G8, grupo das equipes que vão, ao menos, para a pré-Libertadores. Já o Avaí, com apenas 28 pontos, fica na 19ª e penúltima colocação.

Com um pênalti marcado após a chamada do VAR, Bissoli abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo e deixou o Avaí confortável para se defender. No intervalo, Luís Castro promoveu as entradas de Jacob Montes e Victor Sá, colocou o time alvinegro para frente e conquistou a virada rapidamente com os gols de Cuesta, aos três, e de Tiquinho Soares, aos dez.

As duas equipes atuam fora de casa, no domingo (9), às 16h, pela 31ª rodada da competição. O Botafogo encara o São Paulo, enquanto o Avaí duela contra o Fortaleza.

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Bressan (Rodrigo Freitas), Rafael Vaz (Jean Cléber) e Cortez; Mateus Sarará (Jean Pyerre), Raniele e Bruno Silva (Lucas Ventura); Muriqui (Rômulo), Pottker, e Bissoli. Técnico: Lisca.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Gabriel Pires (Jacob Montes) e Eduardo; Júnior Santos (Victor Sá), Jeffinho (Philipe Sampaio) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Cartões amarelos: Bruno Silva e Pottker (AVA); Victor Cuesta, Jeffinho, Rafael e Marçal (BOT)

Gols: Bissoli (AVA), aos 10'/1ºT; Victor Cuesta (BOT), aos 3', e Tiquinho Soares (BOT), aos 10'/2ºT