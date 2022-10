SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Tom Brady está sofrendo e se sente magoado por Gisele Bundchen em meio às especulações sobre o término do casamento entre eles. A informação é da revista People.

"É bastante óbvio que ele está sofrendo. Ele se sente muito magoado por ela", disse uma fonte da revista.

Nos últimos meses, surgiram boatos sobre os problemas no relacionamento depois que Brady decidiu voltar atrás na decisão de se aposentar do futebol americano. Ele retornou ao Tampa Bay Buccaneers para a temporada 2022 da NFL. A decisão do quarterback gerou uma crise no casamento, segundo a People. Porém, outra fonte da revista diz que o imbróglio vai além.

"É complicado. Há muito mais do que isso", afirmou a fonte.

Nos últimos dias, o site "Page Six" divulgou a informação de que o casal contratou advogados para iniciar o processo de divórcio.

"Ela [Gisele] está jogando no ataque, e ele [Brady] está jogando na defesa. Ele quer se proteger, proteger seus interesses, mas ele está apenas começando a seguir o caminho legal em sua defesa dela. Ele não quer que isso seja feio, ele não quer brigar. Se o divórcio está acontecendo - e parece que está - ele quer que seja o mais tranquilo possível", declarou a primeira fonte da People.

Gisele e Tom estão juntos desde 2009 e são casados há 13 anos. Eles têm dois filhos juntos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9.