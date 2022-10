SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras goleou o Coritiba por 4 a 0 na quinta-feira (6), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e abriu vantagem de 12 pontos na liderança da competição. No entanto, o que repercutiu na imprensa internacional não foi o resultado ou a boa atuação, mas sim a estreia de Endrick, que entrou em campo no time profissional pela primeira vez aos 24 minutos do segundo tempo, substituindo Rony.

O jornal espanhol "As" chamou de "grande passo" a estreia de Endrick, afirmando que este era "o momento mais esperado do Brasil neste fim de temporada". O periódico ainda destacou que o camisa 16 esteve perto de marcar por duas vezes.

"E como se fosse obra do destino, o atacante teve uma ação em que quase marcou seu primeiro gol em tal cenário [de festa para o Palmeiras]. Ele chegou perto. [...] Perto do apito final em um contra-ataque, Endrick mais uma vez mostrou sua força, e quase fez um gol que faria o estádio cair", diz a publicação.

Ainda na Espanha, o "Mundo Deportivo" citou o interesse de grandes clubes da Europa e destacou a maturidade de Endrick em sua estreia.

"O atacante, na agenda de vários clubes europeus, entrou em campo aos 24 minutos e mostrou-se muito participativo e com uma autoconfiança imprópria para os seus 16 anos. Teve até uma oportunidade cara a cara com o goleiro rival, que ele não concretizou", destacou o jornal.

Já o "Olé", da Argentina, afirmou que a estreia de Endrick foi um "espetáculo à parte" em meio à goleada do Palmeiras, destacando também as oportunidades que o jovem atacante teve para marcar e a reação do público.

"Como se fosse previamente organizado, a torcida delirava a cada intervenção de Endrick, que comandava as ações do Palmeiras e buscava seu gol".

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (7), quando visita o Atlético-GO, a partir das 18h30 (de Brasília). A equipe lidera o Campeonato Brasileiro com 66 pontos, 12 a mais que o Internacional, vice-líder da competição.