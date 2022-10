SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase não é boa para Philippe Coutinho. Com a corrida para conquistar uma das 26 vagas na seleção brasileira que desembarca no Catar perto do final, o meia do Aston Villa se vê cada vez mais longe de jogar sua segunda Copa do Mundo.

O jornal "Sport", da Espanha, não poupou críticas ao jogador, que até teve um início promissor no seu retorno à Inglaterra, mas logo caiu de rendimento. Contratação mais cara da história do Barça, a publicação diz que Coutinho "é cada dia mais questionado e está longe de ter a importância que se esperava" e o chama de decepção total, no Barcelona e no Aston Villa.

Coutinho atuou em oito jogos da atual temporada, jogando como meia atacante e ponta esquerda, mas não marcou nenhum gol, não deu assistências e recebeu dois cartões amarelos.

Contratado pelo Barcelona em 2018 por 135 milhões de euros -cerca de R$540 milhões na cotação da época- Coutinho nunca conseguiu entregar o nível de atuação dos tempos de Liverpool. Com 25 gols e 14 assistências em 106 jogos, conviveu com altos e baixos e chegou a ser emprestado para o Bayern de Munique, antes de chegar ao time comando por Gerrard.

Após empréstimo, Coutinho foi contratado em definitivo pelo Aston Villa por 20 milhões de euros -cerca de R$100 milhões- e a sequência de atuações discretas e a desvalorização o fizeram perder espaço na seleção brasileira e ser contestado na atual equipe.

"A crise que Coutinho está passando também afeta a seleção brasileira. Nos últimos três amistosos teve presença testemunhal. Ser o segundo maior artilheiro em atividade da seleção não o ajuda a ser indiscutível", escreveu o periódico, ressaltando que outros jogadores, como Raphinha e Vini Jr, "tomaram" o protagonismo de Coutinho.

Com 21 gols em 69 jogos com a amarelinha, Coutinho está atrás apenas de Neymar, entre os jogadores em atividade. O camisa 10 tem 75 gols.

Falta pouco mais de um mês para a bola rolar no Catar, e Coutinho até está entre os "convocados" no álbum da Copa do Mundo, mas, como escreveu o "Sport", "sua presença na Copa do Mundo no Catar está por um fio".