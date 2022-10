SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes de enfrentar o Flamengo pela final da Copa do Brasil, em confronto das duas maiores torcidas do país, o Corinthians, neste sábado (7), joga na Neo Química Arena (SP) contra o Athletico-PR. O clube paranaense tem potencial de alcançar os 51 pontos do time paulista no Campeonato Brasileiro e disputa a Taça Libertadores contra o carioca.

Diferente do Flamengo, que deve entrar com equipe reserva no sábado, o treinador do Corinthians Vítor Pereira não indicou que poupará titulares. Na quarta posição do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro disputa lugar no G4 e o técnico português tem cobrado melhor performance de seus jogadores.

Para evitar desgaste de suas peças, o técnico português tem substituído jogadores-chave no intervalo ou no começo da etapa final. Passam pela rotação os meio-campistas Renato Augusto e Du Queiroz, além dos atacantes Yuri Alberto e Róger Gueges.

"A questão é que o jogo é importante para nós. Alguns vão ter que ser geridos, estão fora, não podem jogar. Vamos ter de fazer uma boa gestão para chegarmos ao meio de semana em condições de dar uma resposta", afirmou Vítor Pereira.

Diante do Athletico-PR, o Corinthians terá o retorno de Fausto Vera, que cumpriu suspensão em Caxias do Sul, mas não contará com Gil, fora pelo terceiro cartão amarelo. A presença de Rafael Ramos e Maycon, em transição, é incerta.

Em recuperação de desconforto muscular, Balbuena foi preservado contra o Juventude na quarta e deve ser poupado de novo neste sábado. A princípio, o defensor não preocupa para as finais da Copa do Brasil, marcadas para 12 e 19 de outubro.

Uma possível escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Raul Gustavo (Balbuena) e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Com o próximo meio de semana livre, o Athletico-PR não precisa reservar forças. O técnico Felipão sinaliza que poupará no máximo dois titulares por desgaste físico. Isso será decidido após o treino desta sexta (7).

Ausência certa é a do zagueiro Thiago Heleno ?suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Felipão poderá optar para a vaga entre os zagueiros Pedro Henrique e Abner, que voltam de lesão.

O atacante Vitor Roque também retornou para a lista de relacionados, após cumprir suspensão automática.

Um provável Athletico-PR tem: Bento; Khellven (Orejuela), Pedro Henrique (Matheus Felipe), Nico Hernández e Pedrinho (Abner); Erick, Fernandinho e David Terans; Canobbio, Vitinho e Pablo (Vitor Roque).

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (8)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere e SporTV