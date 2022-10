SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve entrar em campo na Arena Pantanal, em Cuiabá, (MT) com uma equipe de reservas neste sábado (8), contra o Cuiabá. A 17 pontos do líder Palmeiras, o time carioca deve focar seus esforços na Taça Libertadores e na Copa do Brasil.

O confronto na próxima quarta-feira (12) contra o Corinthians, em São Paulo, pela primeira perna da final da Copa do Brasil, reforça a necessidade de direcionar esforços. O técnico Dorival Júnior tem afirmado em coletivas que escalará titulares apenas nas finais, o que inclui o embate contra o Athletico-PR pela Taça Libertadores no próximo dia 29.

O atacante Gabigol desfalca o Flamengo neste sábado não por opção, e sim por ter forçado um terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Internacional, na quarta (5). Dessa forma, limpou a contagem de cartões para os próximos jogos.

Vindo de uma sequência de atuações no sacrifício em função de uma pubalgia, o meio-campista Arrascaeta fica entre os poupados. Ele segue em entre os titulares em algumas partidas do Brasileiro, de acordo com Dorival, para manter ritmo.

O volante Erick Pulgar, que tem saído bem do banco, será um desfalque por se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio devem voltar do departamento médico apenas em 2023.

Uma provável escalação do Flamengo tem: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal (Diego), Victor Hugo e Matheus França; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

No lado inverso da tabela, em 17º, o Cuiabá luta contra o rebaixamento a um ponto do 16º colocado, Coritiba, mas a sete do 14º colocado, Santos. Por isso, o técnico António Oliveira deve recorrer a todas as ferramentas contra o time rubro-negro.

Lesionado na derrota de virada por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, Igor Cariús desfalca o time mato-grossense. Sem jogadores à disposição na lateral esquerda, Oliveira tem escalado uma formação com quatro zagueiros.

Um provável Cuiabá tem: João Carlos, Daniel Guedes, Joaquim, Alan Empereur, João Lucas; Marcão, Pepe, Valdívia, Borges; André Luís e Deyverson.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (8)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere