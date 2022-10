SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A despeito do título do Cruzeiro assegurado com muita antecedência, a Série B ainda deve manter a tensão em alto nível até a última rodada ?ainda faltam cinco. A volta do Grêmio à elite do Brasileiro está muito próxima de ser confirmada. A do Bahia, bem encaminhada.

Mas a quarta vaga à Série A 2023, apesar da vantagem do Vasco, ainda segue aberta, já que a tabela prevê o embate entre o time de São Januário e seu perseguidor mais próximo: o Sport. O próximo compromisso do clube cruzmaltino na busca pelo acesso antecipado é contra o Novorizontino, neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

O encontro também tem ares de revanche para o Vasco, que sofreu a primeira derrota nesta edição da Série B contra o time de Novo Horizonte, em junho.

A avaliação da disputa pelo acesso é dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), responsáveis pelo site Probabilidades no Futebol. Atualmente, o Grêmio tem 56 pontos e 97,8% de probabilidade de acesso. O Bahia, terceiro colocado com 53 pontos, tem 83,8%. Vasco (52), com 62,3%, e Sport (49), com 21,1%, vêm na sequência.

"Nesse momento [34ª rodada] o principal adversário do Vasco é o Sport. O Sport enfrenta o Cruzeiro [no domingo (9)]. E é preciso entender qual Cruzeiro seguirá no campeonato", explicou à reportagem Gilcione Costa, professor do departamento de matemática da UFMG.

A ponderação quanto ao time mineiro se deve a uma possível queda na concentração da equipe mineira, que além da vaga, já garantiu o título da Segunda Divisão neste ano. Na quarta-feira (5), em casa, o Cruzeiro empatou com o Ituano por 1 a 1.

Mas o que torna a briga mais acirrada é principalmente o fato de os dois principais postulantes à quarta vaga para a Série A terem ainda o confronto direto. Neste sábado, o Vasco recebe o Novorizontino. Mas, na rodada 35, o clube cruzmaltino vai à Ilha do Retiro enfrentar o dono da casa.

"Se o Sport vencer o Cruzeiro, a partida contra o Vasco, em casa, se transforma em uma final", diz Gilcione. "E se vencer os próximos dois jogos, a tendência é a disputa ficar aberta até a última rodada", acrescenta.

Na sequência da Série B, o time comandado por Jorginho ainda recebe o Criciúma (nono colocado, com 46 pontos) e o embalado Sampaio Corrêa (sexto, com 48 pontos), que está invicto há cinco partidas (quatro vitórias e um empate). O time carioca ainda enfrenta Ituano (sétimo, com 48) na rodada derradeira. O clube do interior de São Paulo tem o segundo melhor rendimento nos últimos 11 jogos e só é superado pelo Cruzeiro, que está invicto no segundo turno da Série B.

Para a partida deste sábado, o técnico Jorginho contará com o retorno de Yuri Lara, que volta de suspensão. Paulo Victor, que se recupera de dores no tornozelo esquerdo, pode estar à disposição. Por outro lado Alex Teixeira cumpre suspensão, enquanto Palacios, Riquelme e Gabriel Dias seguem entregues ao departamento médico.

Uma possível escalação inicial do Vasco tem: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Eguinaldo (Gabriel Pec) e Raniel (Bruno Tubarão).

Do lado dos visitantes, Giovanni, Bruno Silva e Lucas Tocantins, lesionados, devem seguir como desfalque, enquanto Diego Torres é ausência confirmada, suspenso pelo terceiro amarelo. Uma possível formação inicial do técnico Mazola Jr. tem: Vinícius Almeida (Lucas Frigeri); Willean Lepo, Rodolfo Filemon (Wálber), Ligger e Romário (Paulinho); Jhony Douglas, Gustavo Bochecha e Danielzinho; Douglas Baggio, Bruno Costa e Ronaldo.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 18h30 (de Brasília) deste sábado (8)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: SporTV e Premiere