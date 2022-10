MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cena lamentável de um torcedor da Chapecoense supostamente dando uma cusparada no goleiro Vanderlei, do Operário, ofuscou o empate deste sábado (8) em 1 a 1 entre as equipes válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Imagens capturadas pelo SporTV mostram o goleiro saindo de campo após sentir dores. Na saída, é abordado por alguns torcedores da Chape que estavam na arquibancada e após uma rápida discussão, é possível ver o jogador limpando o rosto após um cuspe.

Não é possível identificar, no entanto, o que teria motivado a discussão entre as partes, mas é possível ver o momento em que o delegado da partida conduz o arqueiro para fora do tumulto.

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Operário que confirmou o acontecido e informou que dará informações sobre o que será feito no momento oportuno, mas que está tomando as devidas providências. A Chapecoense não respondeu às tentativas de contato.

Com o resultado, a Chape fica com 39 pontos, tendo três de vantagem para a zona de rebaixamento, onde se encontra o time paranaense, com 33.

Na próxima terça-feira (11), a Chape viaja para encarar o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, no Maranhão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Dois dias depois, no mesmo horário, o Fantasma recebe o Brusque, em confronto direto contra o Z4.