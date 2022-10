SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco goleou o Novorizontino por 3 a 0, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time da casa aumenta suas chances de acesso à Série A.

Desde o primeiro tempo, o time carioca partiu para cima do visitante com grandes ofensivas. A estratégia deu fruto ao final da primeira etapa do embate, com Figueiredo abrindo o placar para o anfitrião.

O time paulista tentou reverter a vantagem, mas o time rival manteve contrrole da partida.

Na segunda etapa da partida, o Vasco partiu para cima do Novorizontino e, já no primeiro minuto, ampliou a vantagem sobre o time. O time de São Januário passou a administrar a vantagem sobre os visitantes após isso.

Aos 42 minutos, Luiz Henrique cobrou escanteio e Léo Matos recebeu a bola e marcou de cabeça o gol que fechou a vitória do Vasco.

Com o resultado da partida, o Vasco sobe para quarto lugar com 55 pontos e o Novorizonte fica em 16º lugar, entrando na zona de rebaixamento, com 37 pontos.

Na 35ª rodada da Série B, o Vasco joga fora de casa contra o Sport, no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE), no próximo domingo (16), às 16h. Na sexta-feira (14), às 21h30, o Novorizontino recebe em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi (SP), o Náutico.

VASCO

Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição (Zé Vítor)), Danilo Boza e Edimar (Luiz Henrique/35' do 2ºT), Yuri Lara (Bruno Tubarão), Andrey Santos e Nenê (Sarrafiore), Marlon Gomes, Figueiredo (Gabriel Pec) e Eguinaldo.

Técnico: Jorginho)

NOVORIZONTINO (Técnico: Mazola Júnior)

Vinícius Almeida, Willean Lepo, Wálber, Ligger (Reverson) e Paulinho, Jhony Douglas, Ramón Martínez e Gustavo Bochecha (Luiz Henrique), Douglas Baggio, Bruno Costa e Ronaldo.

Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA/RN)

Cartões Amarelos: Edimar e Léo Matos(Vasco), Willean Lepo, Ligger (Novorizontino)

Gols: Figueiredo (VAS), aos 44', Marlon Gomes (VAS) ao 1'/2ºT e Léo Matos (VAS), aos 42'/2ºT