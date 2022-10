SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu neste domingo (9) o Goiás pelo placar de 4 a 2, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida teve como destaque as atuações de Alan Patrick e Pedro Raul, que balançaram as redes duas vezes cada, além de Maurício, que abriu o placar para os donos da casa, e Carlos de Pena, que deixou o dele no último lance do jogo.

O resultado da partida dá mais fôlego ao Inter na disputa pela vice-liderança, já que o time chega a 57 pontos, três a mais do que o Corinthians. O Goiás, por outro lado, é o 13º, com 38.

Os times voltam a jogar no próximo fim de semana: o Inter pega o Botafogo no domingo (16), às 16h, fora de casa, enquanto o Goiás joga em casa contra o Corinthians, às 19h, no sábado (15).

INTER ABRE O PLACAR APÓS TRAPALHADA DO GOIÁS

Os dois times começaram o jogo com grande intensidade, mas foi o Inter quem conseguiu abrir o placar. Pedro Henrique recebeu de Carlos de Pena e foi à linha de fundo pelo lado esquerdo para cruzar a bola. No meio da área, Tadeu, goleiro do Goiás, saiu meio errado e a defesa se atrapalhou junto. A bola ficou com Maurício, que só empurrou para a rede.

GOIÁS EMPATA DE PÊNALTI

Aos 30, o Goiás subiu bem com Pedro Raul. Keiller conseguiu fazer a defesa, mas a bola bateu no braço de Bustos. A arbitragem assinalou pênalti e Pedro Raul foi para a cobrança. Keiller até pulou no lado certo, mas não conseguiu chegar na bola.

UM GOL PARA CADA UM NO FIM DO 1º TEMPO

Os dois times continuaram a disputa aberta em campo. O Inter até parou em Tadeu, mas conseguiu passar pelo goleiro aos 41. Carlos de Pena tocou para Pedro Henrique, que tentou finalizar de calcanhar. O goleiro chegou na bola, mas o rebote sobrou para Alan Patrick dar a vantagem ao Colorado. O Goiás, porém, não desistiu. Seis minutos depois, o time teve um escanteio e Lucas Halter cabeceou no travessão. Na volta, Pedro Raul mostrou o faro de artilheiro e garantiu o empate na ida para o intervalo.

INTER VOLTA À VANTAGEM

Sob algumas críticas da torcida, o Inter se manteve para frente. Após um bom trabalho de bola, Maurício cruzou do lado direito do ataque e encontrou Alan Patrick sozinho. O meio-campista cabeceou bem, deslocando Tadeu, que sequer conseguiu se mover para defender a bola, aos 11 do segundo tempo. Os times se mantiveram no ataque até o fim do jogo, com boas chances para os dois lados. Aos 39, Pedro Raul contou com uma sobra de bola dentro da grande área, mas foi parado por Keiller.

No último lance, inclusive, o Inter ainda conseguiu aumentar a vantagem. Após uma discussão na lateral de campo, o Goiás cobrou o arremesso com displicência e Carlos de Pena roubou a bola, ficando praticamente sozinho de frente para o gol. Ele bateu com tranquilidade e fechou o placar aos 50.

INTERNACIONAL

Internacional: Keiller; Fabrício Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo, Renê; Johnny (Wanderson), Maurício (Liziero), Alan Patrick (Taison); Carlos de Pena, Pedro Henrique (Edenílson), Alemão. Técnico: Mano Menezes

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo, Hugo (Danilo Barcelos); Auremir (Fellipe Bastos), Diego (Nicolas), Luan Dias (Pedro Junqueira); Vinícius (Marquinhos Gabriel), Pedro Raúl, Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Diego (GOI), Dadá Belmonte (GOI), Luan Dias (GOI), Hugo (GOI), Pedro Henrique (INT), Danilo Barcelos (GOI), Mano Menezes (INT), Maguinho (GOI)

Gols: Maurício (INT), aos 12' do 1º tempo (1-0); Pedro Raul (GOI), aos 31' do 1º tempo (1-1); Alan Patrick (INT), aos 41' do 1º tempo (2-1); Pedro Raúl (GOI), aos 47' do 1º tempo (2-2); Alan Patrick (INT), aos 11' do 2º tempo (3-2); Carlos de Pena (INT), aos 50' do 2º tempo (4-2)