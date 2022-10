SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Avaí, por 2 a 0, na tarde deste domingo (9), no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Thiago Galhardo e Hércules.

A vitória colocou o cearenses na 10ª posição da tabela, com 41 pontos, além da possibilidade de chegar ao G8, em busca de uma vaga para a Libertadores. Já o Avaí amarga a vice lanterna do campeonato com 28.

O primeiro tempo começou bem movimentado e duas chances desperdiçadas de gol para o Fortaleza com Titi e Moisés. O gol só veio no segundo tempo, aos 8 minutos, com Thiago Galhardo batendo a bola rasteira no canto e sem chances de defesa para Vladimir. Aos 44 minutos para o final da partida Hércules ampliou o placar para finalizar o confronto.

O Avaí, por sua vez, teve a chance de marcar aos 42 minutos do primeiro tempo com Bruno Silva. Após uma bola furada de Bissoli, Bruno ficou de frente para o gol, mas o chute foi tão forte que bola subiu demais e acertou o travessão. Já no segundo tempo, o Avaí tentou se impor, mas terminou a partida sem marcar.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (15) contra o América-MG, às 20h30, no Independência. O Avaí recebe o Fluminense no domingo (16), às 19h, no Ressacada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 AVAÍ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 9 de outubro de 2022, domingo

Horário: às 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Tinga (FOR) Bruno Silva (AVA)

Gols: Thiago Galhardo, aos 8 minutos do segundo tempo, e Hércules, aos 44 minutos do segundo tempo

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha (Zé Welison), Otero (Hércules) e Lucas Crispim (Pedro Rocha); e Romarinho (Juninho Capixaba); Moisés (Robson) e Thiago Galhardo (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

AVAÍ

Vladimir; Kevin (Rômulo), Raniele, Raphael e Cortez; Lucas Ventura (Mateus Sarará), Bruno Silva (Jean Cléber) e Jean Pyerre (Nathan); Renato, Bissoli e Marcinho (Pablo Dyego). Técnico: Lisca