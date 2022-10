BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Richard Coelho, do Ceará, precisou deixar o Mineirão de ambulância, neste domingo (9), no jogo contra o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Brasileirão. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o jogador foi atingido por uma forte bolada na cabeça, após chute do lateral esquerdo do Dodô, do Galo.

Imediatamente após o lance, Richard caiu no gramado e pareceu estar desacordado. Jogadores de Ceará e Atlético tiraram as camisas e começaram a abanar o atleta, enquanto pediam com urgência a entrada da ambulância.

Durante o atendimento inicial, a transmissão do Premiere mostrou imagens que davam a entender que o jogador estava acordado, em meio ao bolinho de outros atletas que cercavam Richard. Posteriormente, o Ceará utilizou as redes sociais para informar que o jogador deixou o campo consciente.

"Jogo ficou parado para atendimento ao nosso jogador Richard Coelho. O atleta tomou uma bolada forte na cabeça, caiu em campo e foi retirado consciente. Agradecemos o rápido atendimento das equipes médicas do Ceará, Atlético e Mineirão. Vai ficar tudo bem, Richard", escreveu o clube no Twitter.

Na sequência, Fernando Sobral entrou em campo na vaga de Richard.