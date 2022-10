SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriela Ribeiro, repórter da TV Globo, compartilhou um desabafo após receber ataques ao compartilhar uma foto em que aparece entrevistando Endrick, promessa do Palmeiras.

Segundo o relato da jornalista, ela recebeu comentários machistas e sexistas após a publicação da foto em seu perfil no Instagram. "Maria chuteira" foi uma das ofensas utilizadas na rede social.

"Cidadão de bem falando que 'comeria fácil', gente dizendo que eu quero aparecer mais que o jogador (minha conta do Instagram, veja bem). Cara, que desgosto", desabafou na rede social.

Nascida em Foz do Iguaçu (PR), a repórter de 29 anos afirmou, em vídeos divulgados no Instagram, que sua paixão pelo esporte começou ainda durante a infância, época em que teve os primeiros contatos com o tênis por influência do pai.

Gabriela Ribeiro trabalha na TV Globo em São Paulo desde 2019. Anteriormente, a jornalista se destacou na RPC, afiliada da Globo no Paraná, na cobertura dos clubes de futebol locais -Athletico-PR e Coritiba.

Além da experiência na emissora, a jovem também trabalhou como repórter nos veículos Gazeta do Povo e Correio Braziliense. Gabriela chegou a realizar coberturas políticas em Brasília na época, contou nos stories do Instagram.

Ainda jovem, Gabriela também esteve presente em importantes coberturas de eventos esportivos no Brasil, casos da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas no Rio de Janeiro (2016).

Nome constante no Premiere e no SporTV, ela passou a integrar a equipe da emissora nas transmissões da TV aberta em janeiro do ano passado.

A jornalista estreou como apresentadora do "Globo Esporte" de São Paulo em março de 2021. Ela passou a integrar o rodízio de substitutos do comandante da atração, Felipe Andreolli.

Também nos stories, ela afirmou anteriormente que costuma enfrentar "percalços por conta de uma 'vida exposta esquisita', o que, para mulheres, significa sofrer ataques constantes".

"Mas respondo às dificuldades com aquele deboche e me superando todos os dias", disse a jornalista.