SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hoje no Chelsea, Aubameyang ainda não esqueceu os atritos com Mikel Arteta, técnico do Arsenal, com quem o jogador se desentendeu no final de sua passagem pelo time. Em entrevista ao podcast da "Jewellers", uma joalheria de luxo de Londres, o atacante gabonês afirmou que o espanhol 'não sabe lidar com grandes jogadores'.

"Arteta não sabe lidar com grandes personalidades, grandes jogadores. Ele não pode lidar com isso. Ele precisa de jogadores jovens. Eles nunca dizem nada, apenas ouvem", disse.

Na reta final de 2021, Aubameyang viu sua relação com Arteta ficar estremecida. Segundo a imprensa inglesa, o técnico espanhol tirou a faixa de capitão do gabonês por conta de problemas disciplinares e, depois, o afastou do resto do elenco. Com esse cenário, a permanência do atleta no Arsenal ficou insustentável.

No começo de 2022, Aubameyang deixou o clube londrino e acertou com o Barcelona. Sobre sua ida para a Catalunha, o atacante disse que concordou de imediato assim que recebeu o primeiro contato de Xavi, atual técnico do Barcelona.

"Lembro que o Barcelona ligou primeiro para o meu pai. Nós conhecemos o Xavi. Quando ele me ligou, ele me disse que havia uma oportunidade lá porque ele sabia que tinha problemas com o Arsenal, mas se eu fosse, poderia ajudá-los muito. Eu apenas disse 'tudo bem'", afirmou o atleta.

A passagem de Aubameyang pelo time espanhol, no entanto, durou pouco. Em agosto, o gabonês foi negociado com o Chelsea, um dos principais rivais do Arsenal, e voltou para Londres. Até aqui, são quatro jogos com os Blues e dois gols marcados.