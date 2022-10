SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-goleiro Jerzy Dudek, que acumulou passagens por Real Madrid e Liverpool, disparou contra os dois principais jogadores das últimas décadas: Messi e Cristiano Ronaldo.

Em sua autobiografia, o polonês, hoje com 49 anos, classificou o argentino como "provocador", afirmando que o mesmo pode ser dito sobre Pep Guardiola.

"Messi era um provocador, tal como o treinador dele, o Pep Guardiola. Eles estavam sempre dispostos a te incomodar e conseguiam fazer isso de um jeito perfeito", iniciou Dudek.

"Ouvi o Messi dizer coisas tão grosseiras ao Pepe e ao Sergio Ramos [ex-zagueiros do Real Madrid] que é difícil acreditar que aquilo possa ter saído da boca de uma pessoa que parece tão tranquila e simpática", prosseguiu o ex-goleiro no livro.

Sobre Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro de clube na Espanha, Dudek também não aliviou. "Já o Ronaldo é um egocêntrico e com uma vontade enorme de ganhar, o que muitas vezes não é bem visto do lado de fora", escreveu o polonês. "Acho que preferia perder 1 a 0 do que ganhar de 5 a 0 sem marcar", finalizou.