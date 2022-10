RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Mesmo com as recentes derrotas e a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense acredita no trabalho do técnico Fernando Diniz a longo prazo. A prova disso é que nas últimas semanas o clube vem conversando com o treinador e seus representantes visando à renovação do contrato, válido apenas até dezembro, por mais dois anos. Ao UOL Esporte, o presidente Mário Bittencourt falou sobre o projeto.

"Já enviei proposta [antes do jogo contra o Atlético-MG]. A gente não projeta o clube para o ano que vem pensando na eleição. Os contratos do Cano e do Ganso, por exemplo, vão até o final de 2023. Já estamos desenhando um planejamento porque o clube tem de ser maior do que todos nós. Estamos sentados na cadeira para planejar ano que vem. Não posso esperar a eleição. Se a gente não estiver aqui e a outra pessoa quiser desfazer o que fizemos, tudo bem", afirmou, em entrevista concedida na última sexta-feira.

A ideia do Fluminense é além do time profissional. A diretoria pensa em implementar o "Dinizismo", modelo de jogo característico do treinador, desde as categorias de base do clube. Após a derrota para o América-MG no Maracanã, ainda com os ânimos exaltados, o técnico chegou a abrir a possibilidade de deixar o cargo no próximo ano se não fizer o time jogar. Jogadores e clube, porém, estão fechados com Diniz. Mário garante que o treinador é seu nome para as próximas temporadas.

"A ideia é que a gente possa implementar o método de trabalho dele desde as divisões de base, até de um ponto de vista global, não só de filosofia de jogo. Já foi conversado com ele, que topa nos ajudar nessa estruturação. Estamos bastante avançados nas conversas de como seria o modelo".

FRED AINDA EM 2022

Três meses depois da aposentadoria, o ex-atacante Fred iniciou na última semana uma das licenças do curso de treinadores da CBF. Quando parou, o ídolo deixou em aberto qual seria o papel no futuro, mas externou a vontade de trabalhar no Fluminense.

Mário Bittencourt admitiu as conversas com o ex-jogador e disse querer um retorno ainda neste ano para planejar 2023, para um cargo na diretoria. Pelo histórico como atleta, Fred passou direto na Licença C, faz atualmente a B e só terá A e Pró pela frente depois da formatura.

"Estamos conversando com o Fred, avançado. Temos o desejo que ele venha nos ajudar na gestão, no trabalho que desenvolvemos no departamento de futebol. Ele também tem o desejo de retornar. Estamos tendo reuniões periódicas para falar de como seria esse modelo de trabalho. Não estou confirmando que volta, mas estamos caminhando para ele ajudar o clube na gestão em especial do futebol. Não sei (se para o ano que vem). Depende de alguns fatores. A gente gostaria que fosse agora para ajudar a montar o planejamento do futebol de 2023".