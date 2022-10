SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolos e remanescentes no atual elenco de duas das maiores conquistas internacionais da história do Corinthians, a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, o goleiro Cássio e o lateral-esquerdo Fábio Santos estão em busca de um título inédito no time alvinegro e na carreira.

Dos principais títulos da elite do futebol brasileiro, os dois já ganharam todos, menos a Copa do Brasil. A chance de "zerar" as conquistas e escrever ainda mais o nome na história do Corinthians está mais perto. Nesta quarta (12), às 21h45, o time alvinegro enfrenta o Flamengo, na Neo Química Arena, pela primeira partida da final do torneio mata-mata.

O que representa para Fábio Santos, de 37 anos, e Cássio, de 35, a possibilidade de colocar uma taça jamais conquistada na carreira na prateleira de troféus?

"Não passa outra coisa na minha cabeça, não vejo a hora de chegar nesse momento. Parece que quanto mais velho você fica, mais ansioso. Tomara que a gente possa fazer história novamente, dez anos depois, não imaginei que fosse viver tudo isso novamente. Estou ansioso, esperançoso e muito confiante. Nunca conquistei a Copa do Brasil na minha carreira. Perdi uma final com o Atlético-MG contra o Grêmio. Futebol está me dando nova oportunidade. Tomara que possa acontecer, ainda mais com a camisa do Corinthians, que é a equipe mais especial da minha carreira", afirmou o lateral.

"Ganhar títulos pelo Corinthians sempre é importante, sempre estamos em busca. Vão ser duas grandes batalhas. Vamos nos preparar bem para os dois jogos. Ser campeão pelo Corinthians é muito bom. Não me apego muito nessa questão [de nunca ter ganhado a Copa do Brasil]. Qualquer situação de poder conquistar títulos aqui no Corinthians é importante, e não vai nos faltar entrega", disse o goleiro, que chegou à final da competição em 2018 com o Corinthians, mas acabou derrotado pelo Cruzeiro.

*

OS 9 TÍTULOS DE CÁSSIO PELO CORINTHIANS

- Mundial de Clubes (2012)

- Libertadores (2012)

- Recopa Sul-Americana (2013)

- Campeonato Brasileiro (2015 e 2017)

- Campeonato Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019)

OS 6 TÍTULOS DE FÁBIO SANTOS PELO CORINTHIANS

- Mundial de Clubes (2012)

- Libertadores (2012)

- Recopa Sul-Americana (2013)

- Campeonato Brasileiro (2011 e 2015)

- Campeonato Paulista (2013)

Outro remanescente das conquistas da Libertadores e Mundial de 2012 no atual elenco do Corinthians é Paulinho, mas o meio-campista não estará em campo nas finais. Ele se recupera de cirurgia no joelho e só voltará a jogar pelo time alvinegro na próxima temporada.

A volta da decisão da final da Copa do Brasil está marcada para o dia 19 de outubro, também às 21h45, no Maracanã.