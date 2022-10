SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou na tarde desta terça-feira (11) que todas as fases da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana da temporada 2023 vão contar com a análise do VAR.

A decisão foi tomada pelo Conselho da Confederação, que verificou que existem condições técnicas e logísticas para a aplicação desta medida e ao analisar as propostas das empresas fornecedoras que participarão da licitação.

"Desta forma, o sistema de revisão trará maior transparência desde o início dos principais torneios de clubes do continente. Esta é uma aspiração da Conmebol desde a implementação desta ferramenta tecnológica e um pedido expresso por vários clubes participantes dos torneios mencionados", escreveu a entidade em um comunicado.

Até a edição desta temporada, o VAR só era utilizado a partir da fase mata-mata competições continentais, ou seja, dos jogos de oitavas de final.

A Conmebol vai seguir disponibilizando as imagens e os áudios do VAR de lances polêmicos das partidas a todos os interessados sem qualquer edição.

Assim como nas edições anteriores, a final da Libertadores deste ano, entre Flamengo e Athletico-PR, vai contar com a tecnologia para o auxilio da arbitragem. A decisão acontece no dia 29 de outubro, às 17h (de Brasília), em Guayaquil (Equador)