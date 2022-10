PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador de Grêmio, Juventude, entre outros clubes, o lateral esquerdo Neuton, de 32 anos, se envolveu em um grave acidente de carro na tarde desta segunda-feora (11), entre os municípios de Erechim e Três Arroios, no norte do Rio Grande do Sul. A mulher dele, Mariah Assoni Santin, de 32 anos, morreu no local.

Neuton dirigia um automóvel na BR-153, nas proximidades de Erechim, quando perdeu o controle do veículo, que colidiu com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O atleta também se feriu, mas sem gravidade.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), chovia forte no local no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o desfecho trágico.

Neuton começou sua carreira na base do Grêmio e foi treinado por Renato Gaúcho nas primeiras chances no time principal. Depois, passou por Udinese, da Itália, Watford, da Inglaterra, Chapecoense, Granada e Albacete, na Espanha, Pistoiese, da Itália, Doxa, no Chipre, Juventude, Novo Hamburgo, Londrina, Botafogo-PB, Ypiranga-RS, e sua última equipe foi o Azuriz-PR, onde atuou na temporada passada.