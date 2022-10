Corinthians e Flamengo fazem na noite desta quarta-feira (12), em São Paulo, o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Mais conhecido como “Clássico do Povo”, por reunir as duas maiores torcidas do país, o duelo reunirá clubes que buscam o tetracampeonato. Este ano, em mata-mata pelas quartas de final da Libertadores, os cariocas levaram a melhor nas duas partidas (ida e volta). Já no Campeonato Brasileiro, foi o Timão que saiu vencedor em junho. O primeiro embate valendo o título da Copa do Brasil, a partir das 21h45 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

CHEGOU O GRANDE DIA!!!!! PRA CIMA, FIEL!



É SANGUE NO OLHOOOO...



Corinthians x Flamengo

@copadobrasil (Final - Ida)

21h45 (horário de Brasília)

Neo Química Arena

— Corinthians (@Corinthians) October 12, 2022

Lá se vão quatro anos desde a última final do Corinthians na Copa do Brasil, quando deixou escapar o título para o Cruzeiro, hexacampeão do torneio. Nesta noite, a equipe comandada pelo técnico português Vitor Pereira, poderá contar com o lateral-direito Rafael Ramos e com o volante Maycon, já recuperados de lesão. O goleiro Cássio também estará à disposição do treinador, após se recuperar do trauma no pé, sofrido no último dia 4, no confronto contra o Juventude pelo Brasileirão.

Confira os relacionados do Flamengo para a partida diante do Corinthians, pela final da @CopadoBrasil. — Flamengo (@Flamengo) October 11, 2022

O Flamengo quer quebrar um jejum de cinco anos sem levantar a taça da Copa do Brasil. Em 2017, o Rubro-Negro foi vice-campeão ao perder a final para o Cruzeiro. Para reforçar o moral do time, todo o elenco viajou para São Paulo, inclusive Bruno Henrique e Rodrigo Caio - ambos em recuperação de cirurgia no joelho - e os últimos contratados Varela e Pulgar, que não estão inscritos na competição.

A expectativa é de que o técnico Dorival Júnior escale esta noite os titulares Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

