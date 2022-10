SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Prestes a fazerem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2022, Corinthians e Flamengo não se encontravam na competição desde 2018. O último embate entre as duas equipes no torneio completou quatro anos há poucos dias [26 de setembro] e, naquela ocasião, o Corinthians levou a melhor.

Na edição em questão, paulistas e cariocas se enfrentaram na fase semifinal da competição. Na partida de ida, no Rio de Janeiro, o Flamengo pressionou, mas a defesa alvinegra se sobressaiu e conseguiu segurar o placar zerado, levando a decisão igual para São Paulo.

Em Itaquera, melhor para o Corinthians. No primeiro tempo, o Timão saiu na frente com Danilo Avelar, mas tomou um susto logo em seguida com gol contra de Henrique. Na etapa final, no entanto, Pedrinho saiu do banco e fechou o placar em 2 a 1, garantindo a vaga na decisão para os paulistas.

Dos 22 titulares que estiveram em campo naquela partida na Neo Química Arena, apenas seis podem entrar em campo na decisão desta edição da Copa do Brasil. Daqueles que entraram no decorrer daquela partida, nenhum está mais nos dois plantéis ? naquela época eram permitidas apenas três substituições. Jair Ventura, hoje no Goiás, era o técnico do Timão. Maurício Barbieri, atualmente no Red Bull Bragantino, comandava o Flamengo. O UOL Esporte mostra abaixo onde estão os personagens do confronto em 2018:

CORINTHIANS

Cássio: capitão da equipe, o goleiro segue no clube.

Fagner: o lateral-direito continua no elenco.

Léo Santos: apesar de ainda ter vínculo com o Corinthians, está emprestado à Ponte Preta.

Henrique: o defensor hoje atua pelo Coritiba.

Danilo Avelar: o lateral-esquerdo defende as cores do América-MG atualmente.

Ralf: com 38 anos, o volante está no Vila Nova-GO.

Douglas: depois da passagem apagada pelo Timão, o atleta foi para o PAOK, da Grécia, onde está até hoje.

Jadson: o meio-campista anunciou a aposentadoria nesta temporada.

Mateus Vital: após um período emprestado ao Panathinaikos, o meia voltou ao Timão e pode jogar a final.

Clayson: o atacante defende o V-Varen Nagasaki, da 2ª divisão japonesa.

Ángel Romero: segundo maior artilheiro da Neo Química Arena, o paraguaio defende o Cruz Azul, do México.

Gabriel: o volante atualmente está no Internacional.

Araos: com pouco destaque pelo Corinthians, o chileno está no Necaxa, do México.

Pedrinho: autor do gol da classificação, o atleta hoje defende o Atlético-MG.

FLAMENGO

Diego Alves: antes capitão, o goleiro perdeu espaço, mas segue no elenco.

Pará: o lateral-direito atualmente defende o Brusque.

Léo Duarte: o defensor está no Istanbul Basaksehir, da Turquia.

Réver: o zagueiro veste a camisa do Atlético-MG.

Trauco: após uma passagem pelo futebol francês, o peruano se mudou para os EUA, onde defende o San Jose Earthquakes.

Willian Arão: o volante está no Fenerbahçe, onde é treinado por Jorge Jesus.

Cuéllar: o jogador colombiano está no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Lucas Paquetá: titular da seleção brasileira, a cria da base do Flamengo está no West Ham.

Diego Ribas: o meio-campista segue no elenco flamenguista.

Éverton Ribeiro: um dos capitães da equipe, o meia é ídolo da torcida e permanece no time.

Henrique Dourado: o "Ceifador" está no Henan Songshan Longmen, da China.

Marlos Moreno: o colombiano está no Troyes, da França.

Vitinho: o atacante deixou o clube recentemente e hoje está no Ettifaq, da Arábia Saudita.

Lincoln: o atleta da base flamenguista defende o Cruzeiro atualmente.