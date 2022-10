SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luca Kumahara foi campeão do individual feminino do tênis de mesa nos Jogos Sul-Americanos Assunção 2022 nesta quarta-feira (12), no Paraguai. Em sua primeira competição com a seleção brasileira depois de anunciar a mudança de nome social e a transição de gênero, o atleta brasileiro venceu a argentina Camila Arguelles por 4 sets a 1 (parciais de 11/8, 11/7, 11/8, 6/11 e 13/11).

"É meu primeiro título como Luca, então tem um gostinho especial para mim. Estou muito feliz de ter somado mais uma medalha de ouro para o Time Brasil. Gostaria muito de agradecer ao COB [Comitê Olímpico Brasileiro] e à CBTM [Confederação Brasileira de Tênis de Mesa], que estão dando muito apoio e suporte nesse passo muito importante na minha vida pessoal. Estou muito feliz. Vamos brigar pelo ouro agora em equipes", disse Luca Kumahara ao site do COB.

O brasileiro já tinha conquistado duas medalhas de bronze no Sul-Americano em equipes, em duplas mistas com Guilherme da Costa Teodoro e na dupla feminina com Beatriz Kanashiro. No individual, Luca foi o único representante do Time Brasil que chegou às semifinais e venceu a chilena Daniela Ortega em um duelo equilibrado, vencido por 4 a 2.

Representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, Luca Kumahara ainda joga na categoria feminina neste Sul-Americano e usa uniforme com a letra "C", referente ao nome antigo Caroline, porque legalmente não houve tempo de fazer as alterações burocráticas. "Espero que em breve eu esteja competindo com o L nas costas", disse recentemente.

"Estava com uma ansiedade um pouco grande em relação a isso. Mas todo mundo do COB estava super bem preparado para me chamar de Luca, me tratar no masculino. Fiquei muito confortável, e isso com certeza me fez jogar melhor. Quando você está bem do lado pessoal, a tendência é que você jogue melhor. A tendência é que as coisas corram bem também. Estou muito feliz não só por mim, mas também de ver a postura em relação a isso", disse o brasileiro, que no Sul-Americano foi cabeça de chave número 1 e saiu invicto.