Paulista de Peruíbe, Beatriz Souza conquistou a prata nesta quarta-feira (12), no Mundial de Judô em Tashkent (Uzbequistão), a quarta medalha do país na competição. Atual número 3 do mundo, Beatriz foi superada na final do peso pesado (acima de 78 quilos) pela francesa Roman Dicko. A brasileira, de 24 anos, já conquistara o bronze na última edição do evento, em Budapeste (Hungria), no ano passado.

O país pode voltar a subir ao pódio nesta quinta (13), último dia do Mundial, em busca do ouro inédito na disputa por equipes mistas. Os adversários nas classificatórias, a partir de 1h30 (horário de Brasília) serão os sul-coreanos. Se avançar, a seleção terá pela frente Israel, Áustria ou Uzbequistão nas quartas de final. As lutas são transmitidas ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

O vice-campeonato em Tashkent é resultado de uma temporada exitosa da brasileira: no individual, Bia já conquistara dois ouros - Pan-Americano de Judô em Lima (Peru) e Aberto de Riccione (Itália) - além de prata no Grand Slam de Tel Aviv. .

Com a prata de Bia, o Brasil encerrou as competições individuais na vice-liderança do quadro de medalhas, com dois ouros - Rafaela Siva (57kg) e Mayra Aguiar (78kg) - além do bronze de Daniel Cargnin (73kg). No topo está o Japão, com 12 (cinco ouros, quatro pratas e três bronzes).

Na disputa masculina do peso-pesado (acima dos 100kg), o experiente Rafael Silva, o Baby, ganhou a primeira luta contra o chinês Ruinxuan Li, mas nas oitavas foi superado pelo uzbeque Alisher Yusupov. Baby volta a competir nesta quinta, por equipes mistas.

