SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um show de Roberto Firmino e Salah, o Liverpool venceu o Rangers por 7 a 1 nesta quarta-feira (12), no Ibrox Stadium, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Salah fez três gols, Firmino marcou duas vezes e Darwin Núñez e Elliott também deixaram os seus.

Com a goleada, o Liverpool encaminhou a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os ingleses seguem na segunda colocação, agora com nove pontos. O líder é o Napoli, com 12, Ajax soma três e apenas um para o Rangers. Na próxima rodada, o Liverpool visitará o Ajax na Holanda e depende de um empate para confirmar a classificação.

O Liverpool saiu atrás aos 16 minutos, com um bonito gol de Arfield, de fora da área. O Rangers construiu contra-ataque letal depois de Fábio Carvalho perder a bola na intermediária.

O Liverpool não sentiu o gol e buscou rapidamente o empate, numa jogada que pareceu ensaiada. Aos 23 minutos, Tsimikas ameaçou bater o escanteio, voltou e cruzou no primeiro pau, onde estava Firmino, sozinho. O atacante cabeceou colocado e deixou tudo igual no placar.

Na reta final do primeiro tempo, o Liverpool teve dificuldade para vencer a defesa escocesa. Na etapa final, porém, a virada veio sem problemas e com correção. Aos nove minutos, Joe Gomez avançou e cruzou no segundo pau para Firmino, de primeira, vencer o goleiro McGregor.

Aos 20, o Liverpool garantiu a vitória. Fábio Carvalho encontrou Firmino entre os zagueiros e o brasileiro, de letra, ajeitou para Darwin Núnez bater colocado, no cantinho.

Com o resultado garantido, Salah passou a brilhar. O egípcio entrou no segundo tempo e fez três gols em cinco minutos com a sua canhota afiada: aos 29, 34 e 36. No fim, ainda deu tempo de Elliott deixar o seu. Vitória importante e impiedosa goleada de 7 a 1 para acalmar os ânimos em Liverpool. .