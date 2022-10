SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles do Bronx está em Abu Dhabi (Emirados Arábes), onde termina a preparação para o UFC 280, que acontece no próximo dia 22 e vale o cinturão dos pesos-leves (70 kg). Nas redes sociais, o astro brasileiro do MMA exibiu um passeio com um leão.

"Leão anda com leão, quem não gosta só respeita a minha história", escreveu Do Bronx na legenda da publicação.

Nas imagens é possível ver Charles do Bronx levando um leão para passear em uma coleira, com uma tranquilidade assustadora.

O lutador brasileiro ainda posou para fotos ao lado do animal e de amigos, fez carinho no bicho e o abraçou.

Em 22 de outubro, Charles do Bronx entra no octógono para enfrentar Islam Makhachev pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg).

O atleta natural do Guarujá, litoral de SP, é apontado como o maior nome do MMA brasileiro na atualidade. Ele tem 11 vitórias seguidas no UFC, mas perdeu o cinturão da divisão por conta de um drama com a balança, antes de luta contra Justin Gaethje, em maio deste ano.