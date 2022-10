SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Schumacher, filho de Ralf Schumacher e sobrinho de Michael Schumacher (heptacampeão da Fórmula 1), foi diagnosticado com uma fratura na vértebra após o acidente que sofreu, no último sábado (8), na etapa final da DTM, campeonato alemão de turismo, no circuito de Hockenheim, na Alemanha, e ficará fora das pistas por algumas semanas.

"David continuou reclamando de dor quando voltou para casa. Decidimos ir a um hospital em Salzburg para uma ressonância, e acabou que uma vértebra lombar estava fraturada. Isso significa uma pausa de pelo menos seis semanas para David", disse Ralf.

Além da fratura na vértebra, David sofreu lesões na virilha e no joelho.

O incidente aconteceu no início da prova ?que encerrava a temporada 2022 da DTM. Schuamcher e o piloto Thomas Preining disputavam posição na curva 8, quando passaram direto e acertaram a barreira de proteção.

Outro competidor, Dennis Olsen também perdeu o controle do carro e bateu, iniciando um incêndio na pista. O motor que Olsen acabou perdendo na batida chegou a se soltar do carro e caiu no meio da pista.

No total, foram seis carros envolvidos. Apenas David e Rolf Ineichen tiveram autorizações para retornar à corrida. No entanto, o alemão de 20 anos não seguiu por não se sentir bem e pelo estado que seu carro ficou.