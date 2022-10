SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O argentino Marcelo Gallardo anunciou nesta quinta-feira (13) que ao final da temporada deixará o comando do River Plate após 8 anos. O contrato do treinador se encerra em dezembro e não será renovado com os Millonarios. Pelo clube da capital, até aqui, foram 399 jogos, com 213 vitórias, 105 empates e 81 derrotas, com 718 gols marcados e apenas 348 sofridos. Apesar dos bons números, o momento de Muñeco, como é conhecido na Argentina, não era dos melhores. A queda precoce na Copa Libertadores deste ano parece ter agilizado a decisão do treinador em não ficar.

"Comunico que é o final do contrato, já não sigo mais no clube. É uma das decisões mais difíceis e sentidas da minha vida. É um momento muito delicado para me expressar. Darei uma breve pausa. Estou aqui para agradecer as pessoas que confiaram em mim", declarou o treinador, em entrevista coletiva no início da tarde, em Buenos Aires.

OS 14 TÍTULOS DE GALLARDO EM 8 ANOS DE RIVER

Três Recopas Sul-Americanas (2015, 2016 e 2019)

Três Copas Argentinas (2016, 2017 e 2019)

Duas Libertadores da América (2015 e 2018)

Duas Supercopas Argentinas (2018 e 2021)

Uma Copa Sul-Americana (2014)

Uma Copa Suruga Bank (2015)

Um Campeonato Argentino (2021)

Um Troféu dos Campeões argentinos (2021