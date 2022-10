SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dia do Corinthians foi de homenagem a Basílio na manhã desta quinta-feira (13), no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). No aniversário de 45 anos do título paulista de 1977, o time alvinegro recebeu o ídolo para inaugurar um busto na sede social.

Basílio é o nome mais lembrado da quebra do tabu corintiano em 1977, quando o clube voltou a conquistar o Campeonato Paulista depois de 23 anos. Foi ele quem fez o gol do título contra a Ponte Preta, justamente no dia 13 de outubro daquele ano.

"Agradeço a presença de todos, do presidente, dos ex-jogadores, mas temos que lembrar que tudo isso que está acontecendo é por causa do Corinthians. O Corinthians é maior do que todos nós", afirmou o ídolo alvinegro, que se emocionou muito durante a cerimônia.

"Gostei muito, ficou parecido. Hoje ainda posso falar que este sou eu mesmo. Se estivesse um pouco mais velho teria que dizer que é meu irmão mais novo", brincou Basílio ao lado do busto.

O busto é uma homenagem padrão a ídolos do Corinthians. Atualmente são 12 monumentos nas alamedas do Parque São Jorge, que eternizam Neco, o primeiro ídolo; Cláudio, Baltazar e Luizinho, o trio campeão dos Anos 1950; Teleco, o maior artilheiro; além de Rivellino, Wladimir, Zé Maria, Sócrates, Ronaldo Giovanelli, Marcelinho Carioca e agora Basílio.

OSMAR SANTOS PRESENTE

O ex-locutor Osmar Santos, voz histórica do rádio do futebol paulista, foi ao evento no PSJ e até foi homenageado indiretamente: é uma frase dele que exalta o gol mais importante de Basílio na base do busto. "O inexplicável Corinthians vai buscar alegria no fundo da alma do povo", diz um trecho da narração.

PRESENÇAS ILUSTRAS DA POLÍTICA CORINTIANA

O evento contou com várias das principais personalidades da atual política do Corinthians. Além do presidente Duílio Monteiro Alves, também estiveram presentes Augusto Melo, o segundo colocado da última eleição presidencial corintiana; Antonio Goulart, ex-presidente do Conselho Deliberativo; e André Luiz Oliveira, o André Negão, considerado nos bastidores como um dos nomes fortes para disputar a sucessão de Duílio. Roberto de Andrade e Alessandro representaram o departamento de futebol.

"Orgulho muito grande, prazer enorme estar aqui com meu amigo Basílio", celebrou Duílio. "Ele chegou aqui no mês em que eu nasci, em março de 1975. Meu avô pegou ele um dia e levou na maternidade para assinar uma camisa para o bebê, que era eu. Brinco sempre com ele: um golzinho e temos que aguentar ele até hoje", brincou o presidente corintiano.