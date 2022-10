SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro bateu recordes históricos na Série B do Brasileiro, garantindo o acesso antecipado na 31ª rodada, e o título na 32ª. No entanto, a equipe teve uma queda na produtividade nas rodadas seguintes, empatando por 1 a 1 com o Ituano e perdendo por 3 a 1 contra o Sport.

Agora, o time alviceleste busca recuperação contra o Vila Nova, nesta sexta-feira (14), no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), às 20h30 (de Brasília).

O técnico Paulo Pezzolano admitiu a frustração com a derrota contra o rival recifense, mas defendeu a atuação do elenco. "Os jogadores estão dando mais de 100%, fiquem tranquilos. Foi um ano muito duro psicologicamente, um ano com um excesso de compromisso", disse, em coletiva após a partida.

Na semana anterior, o Pezzolano já havia afirmado que encara o desafio de manter os jogadores motivados. Contra o Sport, o técnico afirmou ter visto uma equipe menos tensa em campo. "Acontece no futebol, mas não tenho nada contra os jogadores, estão fazendo e fizeram um ano perfeito. Acontece isso, estão liberando a tensão. Não é fácil jogar no Cruzeiro, não é fácil ser treinador do Cruzeiro."

Para a partida desta sexta-feira, o próprio comandante será desfalque. Em julgamento de recurso nesta quinta-feira (13), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve a pena de dois jogos de suspensão -o primeiro já foi cumprido-, por expulsão e briga com a arbitragem na partida contra o CSA. O time deve ser comandado interinamente pelo auxiliar Martín Varini.

O elenco cruzeirense terá o retorno de Filipe Machado, que cumpria suspensão, Zé Ivaldo e Luvannor, poupados na última rodada. Por outro lado, Matheus Bidu, com futuro indefinido no clube, continua fora dos relacionados.

Uma possível escalação inicial do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Luís Felipe e Eduardo Brock; Geovane Jesus, Filipe Machado, Willian Oliveira e Marquinhos Cipriano; Jajá (Luvannor), Bruno Rodrigues e Edu.

O Vila Nova, por sua vez, deve ser desfalcado por Kaio Nunes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Sousa, que se recupera de pancada sofrida na última rodada.

Uma possível formação inicial do técnico Allan Aal tem: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Jean Martim), Arthur Rezende e Wagner; Dentinho, Neto Pessoa e Hugo Cabral.

Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) desta sexta-feira (13)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Premier