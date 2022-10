PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional renovou o contrato de Alexandre Alemão. O vínculo agora vai até 2025. Além de valorizar o centroavante pelo bom desempenho no time, a atitude teve como objetivo afastar interessados que poderiam buscar a contratação dele na próxima janela de transferências. E o seguinte na fila de aumentos será o meia-atacante Pedro Henrique.

Alemão, de 24 anos, é autor de sete gols no Brasileiro, liderando a lista de artilheiros do time colorado. O vínculo anterior, até 2023, foi feito como aposta. Sem experiência na primeira divisão, a chegada dele aconteceu pela percepção de características que poderiam ser interessantes e potencial de evolução. A avaliação foi feita pelo CAPA (Centre de Análise e Prospecção de Atletas) do clube vermelho.

O rendimento superou a expectativa e seu novo contrato ocasionou um aumento importante em seu salário e multa rescisória.

O mesmo procedimento acontecerá com Pedro Henrique. A diferença é que Pedro já tinha carreira consolidada quando chegou ao Inter. As passagens pelo futebol francês, turco e grego respaldavam o atleta de 32 anos.

Ainda assim, a chegada aconteceu longe dos maiores investimentos ou holofotes. A contratação dele custou aproximadamente 1,3 milhão de euros (R$ 6,7 milhões na cotação atual) e seu salário está distante dos maiores do grupo.

Mas o bom rendimento ecoou distante da capital gaúcha. Rumores de possíveis investidas de Flamengo, Fluminense e Johor, da Malásia, apressam o clube vermelho a propor uma mudança no contrato, ainda que esteja protegido por uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 308,8 milhões na cotação atual).

Pedro Henrique é um dos principais destaques do setor ofensivo do time vice-líder do Brasileiro. São sete gols e duas assistências em 30 jogos na temporada até agora.

Segundo apurou o UOL Esporte, o jogador já informou à direção vermelha que não tem nenhum desejo de sair do clube. Por isso, a situação é tratada com naturalidade nos bastidores.