SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tricampeão da Copa Libertadores feminina, e atual detentor do título, o Corinthians teve uma estreia amarga na competição, com derrota por 2 a 1 para o Deportivo Cali (COL), nesta quinta-feira (13), no estádio Pozo Ripalda, em Quito, no Equador, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo A.

Mesmo com algumas de suas titulares no banco de reservas após servirem à seleção brasileira, as Alvinegras saíram na frente com Vic Albuquerque aos 14 minutos do primeiro tempo. As colombianas, porém, precisaram de quatro minutos para virar, com Ingrid Guerra e Ariza.

Com o resultado, o Deportivo Cali assumiu a vice-liderança do Grupo A. O Corinthians, por sua vez, ocupa a terceira colocação. No outro jogo da chave, o Olímpia (PAR) venceu o Always Ready (BOL) por 2 a 0. O saldo de gols colocou as paraguaias na liderança da chave.

O Corinthians volta a campo neste domingo (16), às 19h15 (de Brasília), para enfrentar o Always Ready pela segunda rodada da fase de grupos. Já o Deportivo Cali encara o Olimpia, no mesmo dia, às 17h (de Brasília).

A fase de grupos da Libertadores é composta por três rodadas, onde os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para o mata-mata, em turno único. A decisão está marcada para o dia 28 de outubro.

Em busca do bicampeonato consecutivo, o Corinthians não teve um início de jogo tranquilo. Incomodado tanto com domínio da posse de bola do Deportivo Cali quanto com os passes errados, o clube paulista viu as colombianas incomodarem a goleira Paty duas vezes nos primeiros dez minutos de jogo.

Sem conseguir trocar passes com qualidade, o Corinthians explorou bolas paradas e chutes de fora da área. A primeira grande chance alvinegra, porém, veio em cruzamento de Diany para Juliete, aos 14 do primeiro tempo. A lateral dominou e finalizou no peito da goleira Castaño. No lance seguinte, Diany cobrou escanteio pela esquerda, Érika desviou e a camisa 1 espalmou para fora.

LSe na troca de passes estava difícil, o cruzamento para a área resolveu. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Jheniffer recebeu a bola pela direita após cobrança de lateral e encontrou Vic, livre, no centro da area. A atacante cabeceou no canto direito de Castaño para colocar o Corinthians na frente.

O gol alvinegro não inibiu o Deportivo Cali, que se lançou ao ataque e teve pelo menos duas oportunidades de chegar ao empate, sendo a principal aos 35 minutos do primeiro tempo. Elexa Bahr recebeu cruzamento na grande área e desviou de cabeça para o gol de Paty, que apenas viu a bola passar rente à bola.

O Deportivo Cali dominou a partida após sofrer o gol e chegou ao empate aos 41 do primeiro tempo. Caicedo cobrou falta próximo à linha do meio-campo e Ingrid Guerra desvia, dentro da área, para o fundo do gol de Paty.

Quatro minutos depois, Ariza virou para as colombianas. Guerra recebeu a bola pela esquerda, próximo à linha de fundo, e cruzou rasteiro para a área. Paví deixou a bola passar e Ariza dominou, driblou Yasmin e mandou no canto superior de Paty.

Após um primeiro tempo abaixo, o Corinthians dominou os primeiros minutos da segunda etapa. Trocando passes desde a goleira, as alvinegras tiveram liberdade para construir jogadas, explorando principalmente o lado direito, com a entrada de Jaque Ribeiro.

Envolventes, as brasileiras não demoraram para empurrar o Cali para o seu campo, e tiveram oportunidades claras para empatar a partida. Aos 25 minutos, as corintianas reclamaram de toque de mão de colombiano dentro da área após finalização de Gabi Portilho, mas a arbitragem não marcou pênalti.

Aos 29, Yasmin cruzou na área, Jheniffer desviou de cabeça e Vic Albuquerque dominou de peito e finalizou, mas Castaño defendeu. Já aos 33, Yasmim não aproveitou o rebote da goleira dentro da área após chute de Jheniffer.

O Corinthians controlou a segunda etapa, mas a melhor chance de gol saiu dos pés do Deportivo Cali. Aos 26 minutos, Ingrid Guerra puxou o contra-ataque colombiano, atravessou todo o campo de ataque, invadiu a área, mas chutou para fora.

Além das jogadas em velocidade, o Cali encontrou outra forma de interromper o forte ritmo alvinegro: a cera. A cada falta, as colombianas demoravam para se levantar e reclamavam de caibras.

CORINTHIANS

Paty; Giovana Campiolo (Jaque Ribeiro), Erika, Yasmin, Luana Bertolucci (Adriana); Gabi Zanotti (Grazi), Diany (Tamires), Juliete (Tarciane), Gabi Portilho, Victoria Albuquerque; Jheniffer. Técnico: Arthur Elias

DEPORTIVO CALI

Castaño; Arias, Carabalí, Caicedo, Acosta; Pino, Medina, Bahr; Paví (Lady Andrade), Ariza (María Morales), Guerra (Farlyn Caicedo). Técnico: Jhon Alber Ortiz

Estádio Pozo Ripalda, em Quito (Equador)

Árbitra: Emikar Calderas (VEN)

Assistentes: Migdalia Rodríguez (VEN) e Thaity Dugarte (VEN)

Cartões amarelos: Paví, Medina e Caicedo (DEP)

Gols: Vic Albuquerque (COR), aos 23 minutos do primeiro tempo, Ingrid Guerra (DEP), aos 41 minutos do primeiro tempo, e Ariza (DEP), aos 45 minutos do primeiro tempo